Suite aux recommandations du Comité national de gestion des épidémies (CNGE), les premières réactions sont tombées. Les Sénégalais rouspètent contre les mesures édictées par l’autorité étatique. Accusant l’Etat d’être à l’origine de cette troisième vague de Covid-19.

Parmi eux, le président de l’Action pour la citoyenneté et le travail (ACT), Abdoul Mbaye. Sur Twitter, ce jeudi 15 juillet, l’opposant politique a fulminé : ‘’Qu’a-t-on donc fait au bon Dieu pour mériter ça ! Après avoir organisé les déplacements et rassemblements les plus importants depuis trois ans, mettant le Sénégal en campagne préélectorale, son gouvernement demande la limitation des déplacements et rassemblements.’’