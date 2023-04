Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique déclare que Macky Sall sera candidat à la Présidentielle de 2024. Il l’a dit, hier, au moment de remettre des kits alimentaires à ses administrés de Kaffrine.

"On nous parle de candidature de Macky. Mais c'est un fait. Il n'y a pas de ‘waxalé’. Macky Sall est candidat. Il est notre candidat. Le coup est déjà parti. C'est acté. La question, c'est comment nous allons faire pour gagner. C'est ça l'enjeu pour nous à Benno. Et nous savons que cela passe par les inscriptions sur les listes. Nous devons nous mobiliser et aller nous inscrire et inscrire nos militants. Car la mère des batailles, c'est le 25 février 2024", a déclaré, hier, Abdoulaye Saidou Sow à Kaffrine, en écho à la dernière sortie d’Idrissa Seck qui disqualifie le président de la République de la course à l’élection de 2024.

Ensuite, le maire de Kaffrine a plaidé pour l'unité au sein de la majorité et un resserrement des rangs. "Moi, je n'ai qu'un opposant, c'est le combat contre la pauvreté et pour bâtir la région de Kaffrine. Malem est le département le plus grand, le plus enclavé, mais aussi le plus pauvre de la région. C'est sortir le département de cette situation, notre combat. C'est sortir notre région de la pauvreté qui donne un sens à notre engagement. Tout le reste, c'est des futilités. Nous devons taire les querelles, nous mettre en rangs serrés et nous battre ensemble pour le triomphe du président Macky Sall au soir du 25 février 2024", a-t-il indiqué.

Il procédait à une opération de remise de dons alimentaires dans la région de Kaffrine. Au total, ce sont plus de 600 kits qui ont été distribués aux nécessiteux. Le don est composé d'un sac de riz de 50 kg, de 10 kg de sucre et de 10 l d'huile. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Malem Hodar, plus précisément dans le village de Sagna, en présence du maire de Malem, Cheikh Oumar Gaye, du directeur général du Fonds de solidarité nationale au ministère du Développement communautaire et de l'Équité territoriale Kalidou Ba, représentant le ministre Samba Ndiobène Ka.

S’agissant toujours de ce don, Kalidou Ba a souligné que sa direction s'évertue, à travers ce geste, à mettre en pratique la vision du président de la République en matière de solidarité nationale et d'équité territoriale. "C'est avec l'appui du Centre humanitaire d'aide et de secours du Royaume d'Arabie saoudite, a-t-il révélé, que nous avons pu mettre en œuvre cette opération. C'est plus de 6 500 kits alimentaires que le gouvernement saoudien a mis à notre disposition. En tout, 17 départements du Sénégal en bénéficient. Il y a eu une rallonge de 2 000 kits pour Dakar. Pour les quatre départements de la région de Kaffrine, on a remis plus de 600 kits composés chacun de 50 kg de riz, 10 kg sucre et 10 l d'huile".

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique de rappeler que Kaffrine bénéficie d'un total de 5 700 personnes titulaires de la bourse de solidarité nationale. Bourse que le chef de l'État a fait passer de 25 000 à 35 000 F CFA, a-t-il relevé. Une façon surtout pour lui de dire que cet acte est un geste naturel du gouvernement à l'endroit des nécessiteux, ‘’comme le fait toujours le chef de l'État qui n'est préoccupé que par le bien-être et l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Je l'ai dit et je le répète, Macky Sall a beaucoup fait pour Kaffrine. Il a fait à Kaffrine ce qu'aucun président n'a jamais fait. Et ça continue. Après Kaffrine-Nganda réalisé par le président Macky Sall, vous allez voir que le ministre Mansour Faye sera ici le mois prochain pour le lancement des travaux de la route Koungheul – Lour - Ribot", a annoncé le maire.

CHEIKH THIAM