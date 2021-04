Madjiguène Chanel Diongue poursuit en justice son ancien camarade de promotion Aly Doucouré. Elle lui reproche le délit d’abus de confiance portant sur le montant de 25 millions de francs CFA.

Pour abus de confiance portant sur 25 millions de francs CFA, Madjiguène Chanel Diongue a traduit en justice Aly Doucouré. La plaignante, épouse de l’ancien ministre du Budget Birima Mangara, avait le dessein d’investir dans l’immobilier avec sa mère et son oncle.

Ainsi, pour une bâtisse de 6 étages, dont le coût s’élève à 98 millions de francs CFA, elle a loué les services de son camarade de promotion Doucouré qu’elle a retrouvé grâce à la magie des réseaux sociaux, notamment sur Facebook. En défilant sur le réseau social, elle est tombée sur des publications de plans d’architecture de l’ancien camarade de classe. Espérant trouver le bon entrepreneur, la partie civile verse un montant de 25 millions de francs CFA, en 2019, sans voir l’ombre d’un bâtiment, comme il était convenu. La plaignante, qui soutient que son entrepreneur n’a même pas pu trouver un permis de construire, saisit dame justice.

Face au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, Aly Doucouré déclare : ‘’On avait signé un contrat dans lequel il était stipulé que je devais construire un immeuble R+6. Elle m’avait dit que l’immeuble appartient à sa mère. En août 2019, on m'a signé le chèque que j'ai encaissé. Après cela, elle m'a remis les documents afférents au titre foncier dont un état de droit réel pour déposer un permis de construire à la mairie.’’

Hélas, selon ce marié et père de deux enfants, après avoir entamé les travaux, les gens de la mairie les ont sommés d'arrêter, en leur apprenant que le terrain était litigieux. Selon le prévenu, dès qu’il a reçu l’argent, il a commencé à acheter les matériaux de construction nécessaire. Invité par le tribunal à fournir les preuves de ses allégations, Doucouré a soutenu qu’il a laissé les documents dans son bureau. ‘’Lors du démarrage du chantier, j'ai acheté du ciment, du fer, entre autres matériaux de construction. C'est un dépôt que j'ai, mais je ne saurais vous dire le montant. Je n'ai pas les chiffres en tête. J'ai aussi payé la somme de 3 millions aux ouvriers, etc.’’, a-t-il tenté de se justifier.

Des déclarations battues en brèche par la plaignante. ‘’Il savait pertinemment que ce terrain avait été objet d’un litige. Je lui en avais parlé avant les travaux. Mais que cela a été résolu’’, a souligné Madjiguène Chanel Diongue. Qui reproche au prévenu de n’avoir rien démoli sur le terrain. D’ailleurs, elle précise que c’est la raison pour laquelle elle a engagé un huissier qui fait un constat, avant de lui demander de stopper les travaux. ‘’C'est en juin 2019 que je lui ai donné l'argent. Et je lui avais demandé de ne rien entamer, avant qu'il ne reçoive le permis de construire. Mais je l'ai sommé d'arrêter les travaux, puisqu'après lui avoir remis les 25 millions, il est resté une année avant de commencer. Mais avant cela, il n'avait rien entamé sur le site’’, s’est plainte la partie civile.

A en croire cette dernière, elle n’est pas la seule victime d’Aly Doucouré qui a, à son actif, une condamnation à une peine de sursis pour des faits similaires. La dame Chanel Diongue d’asséner : ‘’Il a bouffé l'argent et s'il avait décidé de payer, il allait le faire depuis longtemps. On lui a donné une sommation à payer via huissier, en vain. La dernière fois, il s'est disputé avec l’auxiliaire de justice à qui il a ordonné d'apporter ledit papier à son avocat.’’

Lors de sa plaidoirie, Me Bamba Cissé, avocat de la partie civile, s’est offusqué du système de défense du prévenu. Selon la robe noire, le comparant est d’un ‘’cynisme’’ notoire. ‘’Cette affaire relève d'une escroquerie, parce que le mis en cause a essayé de se rattraper pour aller se faire établir un dossier d'état réel, alors que ça n'a rien à voir avec cette affaire’’, a relevé l’avocat. Qui, pour dédommager sa cliente, a réclamé la somme de 52 millions de francs CFA au prévenu.

Le représentant du ministère public a requis 6 mois d’emprisonnement ferme contre Aly Doucouré. Tandis que, les avocats de la défense, Me Souleymane Soumaré et Me Daouda Seck, qui trouvent que leur client est innocent dans cette affaire, ont sollicité son renvoi des fins de la poursuite, sans peine, ni dépens.

Le tribunal rendra sa décision le 29 avril prochain.

MAGUETTE NDAO