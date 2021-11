Academie Africaine

Une Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques sera portée sur les fonts baptismaux, le 13 novembre prochain, à Dakar. L’idée de sa création est née lors du Colloque international avec comme thème ’’50 ans après Vatican II, l’Afrique et l’héritage d’Alioune Diop : le dialogue des religions et les défis du temps présent’’.

Celui-ci a été organisé à Dakar en janvier 2016. Cette année, les initiateurs, c’est-à-dire des laïcs chrétiens engagés des religieux et des non-chrétiens, se sont retrouvés ensuite pour réfléchir sur la façon de poursuivre l’intuition d’Alioune Diop, tenant compte des défis du temps présent, informe un communiqué parvenu à ‘’EnQuête’’. Cette académie, note le texte, permettra de perpétuer l’héritage de cet intellectuel sénégalais Alioune Diop (1910-1980) au profit des générations montantes.

Il a joué un rôle important dans l’émancipation des cultures africaines, à travers sa revue ‘’Présence africaine’’. Le communiqué précise que l’acte de naissance de l’Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques sera formalisé le 13 novembre 2021 à Dakar dans un hôtel de la place. La cérémonie d’ouverture de ce lancement officiel sera présidée par l’archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye. Une conférence inaugurale sera prononcée par le professeur Abdoullah Cissé, ancien Recteur de l’université Alioune Diop de Bambey (Centre).

...Cette académie qui se veut "panafricaine, d’Afrique et de Madagascar, et ouverte sur le monde", aura son siège à Dakar, selon ses promoteurs. Ils la présentent comme une "initiative laïque et autonome". Dans son organisation, elle est œcuménique, non-confessionnelle dans le choix de ses membres. Par sa nature, ajoutent-ils, elle est une institution de réflexion et de recherche, privilégiant comme méthode la transdisciplinarité". Cette académie se destine en même temps à l’information et aux échanges multiconfessionnels pour tous ceux et celles qui sont épris de savoirs, hommes et femmes de bonne volonté. "Ses activités de réflexion concernent les problèmes majeurs de notre société dans les domaines religieux, social, politique, scientifique, culturel et environnemental. Ainsi, la dimension intellectuelle et spéculative de l’académie sera nourrie par l’expérience pratique", lit-on dans le communiqué. C’est pourquoi elle compte notamment défendre le pluralisme religieux et culturel, en assumant au sein de l’église et de la société une fonction de veille, d’ouverture et de dialogue multiconfessionnel.