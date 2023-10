Après deux années de mise en œuvre du Compact, les parties sénégalaise et américaine ont passé en revue ce programme MCA-Sénégal II doté d'un financement de 600 millions de dollars (390 milliards F CFA). Le ministre du Pétrole et des Énergies a noté les progrès, notamment le relèvement du taux d’accès national à l’électricité qui, en 2022, a été évalué à 85,5 %, dont 97 % en milieu urbain et 60 % en milieu rural.

Depuis sa validation en octobre 2019, la Feuille de route électricité sert de document de référence pour les actions du secteur de l’électricité. Elle précise, entre autres, la répartition des rôles et responsabilités des acteurs, le financement et les conditions d’équilibre à mettre en place. Elle constitue, de ce point de vue, un instrument de pérennisation du programme MCA-Sénégal II, d'un financement de 600 millions de dollars (390 milliards F CFA), dont 550 millions reçus du gouvernement américain et 50 millions mobilisés par celui du Sénégal.

Hier, ce programme a été passé en revue, lors d’un atelier portant sur la Feuille de route de la stratégie électricité à l’horizon 2035. Ayant présidé la rencontre, la ministre du Pétrole et des Énergies a souligné que cet exercice de revue, au-delà du respect des termes de l’accord international signé entre les deux pays, constitue une manifestation de la volonté du Sénégal de promouvoir la culture de l’évaluation dans la gestion des programmes du gouvernement sénégalais. Le processus devant permettre de mesurer les résultats, de consolider les acquis, de rectifier au besoin pour avancer dans les délais et dans l’optique d’atteindre les importants résultats fixés.

‘’En effet, le président de la République accorde une importance capitale au secteur de l’énergie, pilier de l’émergence et soutien incontournable à la croissance économique et à la réduction des inégalités sociales et territoriales. C’est pourquoi le gouvernement vise un accès universel à l’électricité en 2025 et une capacité de production de 3 000 MW à l’horizon 2035 à des coûts abordables. Après deux années de mise en œuvre du Compact, il est important, dans le processus d’exécution de la Stratégie électricité 2035, de faire cette revue. Elle constitue le bilan de la mise en œuvre et le ‘’réajustement’’ éventuel du plan d’action de la feuille de route. De manière spécifique, il s’agira d’évaluer au plan qualitatif et quantitatif le niveau de réalisation des activités du plan d'action 2019-2024 qui marque le 1er jalon de la feuille de route’’, a déclaré Aissatou Sophie Gladima.

Elle s’est félicitée des avancées notables enregistrées dans le secteur : le relèvement du taux d’accès national à l’électricité évalué à 85,5 % en 2022, dont 97 % en milieu urbain et 60 % en milieu rural, l’augmentation des capacités de production portées à 1 789 MW en 2022. ‘’Les travaux exécutés avec l’appui du MCC et de la Banque mondiale pour rendre effectif la séparation comptable de Senelec font également partie de ce registre des actions menées’’, a informé le ministre.

Entre 2022 et 2023, a-t-elle ajouté, d’importants jalons ont été posés pour l’amélioration du cadre légal et règlementaire du secteur.

À ce titre, elle a noté l’adoption des décrets d’application de la loi sur la CRSE et du Code de l’électricité relatifs aux procédures de passation des marchés, à l’autoproduction, à l’électrification rurale décentralisée et à l’attribution des titres d’exercice dans la perspective de mettre en place un environnement et une organisation favorables à l’atteinte des objectifs de fourniture d’électricité en quantité, en qualité et à des prix abordables.

Il leur faudra, selon elle, maintenir le cap pour compléter ce nouveau cadre légal par la finalisation des textes d’application liés notamment au plan intégré à moindre coût et aux clients éligibles.

‘’Le caractère ambitieux de ce Compact étalé sur cinq ans…’’

Prenant la parole, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis au Sénégal a révélé que le partenariat stratégique entre les États-Unis et le Sénégal remonte à 1960. Tout au long de cette période, indique Jonathan Fischer, l'amitié entre les gouvernements sénégalais et américain ainsi qu'entre les peuples a porté ses fruits pour les deux nations. ‘’Nous avons travaillé ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité, renforcer la santé publique et améliorer les résultats scolaires du peuple sénégalais. Et depuis plus de soixante ans, nous avons créé ensemble des relations et des liens économiques qui nous ont amenés à ce partenariat fructueux que nous célébrons aujourd'hui. Les 550 millions de dollars que le gouvernement américain a mis à la disposition du MCC Sénégal Power Compact, auxquels s'ajoutent 50 millions de dollars du gouvernement sénégalais, représentent une étape importante de notre partenariat. Le caractère ambitieux de ce compact étalé sur cinq ans, ainsi que le travail acharné de nos deux gouvernements reflètent notre engagement mutuel et indéfectible pour réduire la pauvreté au Sénégal, en favorisant une croissance économique durable’’, a souligné le chargé d'affaires.

Selon Jonathan Fischer, ‘’avec le démarrage de la troisième année de mise en œuvre du Compact, une transition efficace entre les conceptions et les études détaillées, et le lancement des gros ouvrages ainsi que la mise en œuvre complète des réformes clés, sera cruciale.’’ Car, à travers cette feuille de route, le gouvernement et le ministère se sont engagés à transformer le secteur de l'électricité au Sénégal. ‘’Une fois mises en œuvre, les actions énumérées sur la feuille de route vont assurer une plus grande durabilité des investissements à grande échelle dans le secteur de l'électricité au Sénégal, notamment ceux du Compact de MCC, des autres bailleurs de fonds et ceux du gouvernement du Sénégal’’, assure-t-il.

Car il est attendu un secteur de l'électricité fiable, durable et performant. ‘’Il permettra, ajoute-t-il, aux entreprises de se développer, accroitra la productivité et les investissements du secteur privé et, en fin de compte, soutiendra la diversification et la croissance de l'économie. C'est un honneur pour moi de participer à cet atelier, pour soutenir notre objectif commun d'accroitre les opportunités économiques pour des millions de Sénégalais. Nous sommes convaincus que cette revue annuelle permettra un échange fructueux d'idées, l'affinement des stratégies et le partage des meilleures pratiques qui garantiront le succès continu de la mise en œuvre de la feuille de route à l'horizon 2035’’.