A. Gaye a été attrait, ce matin, à la barre du tribunal correctionnel de Dakar, pour répondre du délit de conduite en état d’ébriété occasionnant des dommages à sa victime Katy Y. Diop. Chauffeur de ‘’car rapide’’, le prévenu a, dans les faits dérapé, avant de finir sa course sur le véhicule de la plaignante, endommageant les portières. Devant le juge, l’accusé a nié être saoul, contrairement au procès-verbal d’enquête qui l'incriminait.

‘’Je n'étais pas saoul, je n'ai jamais dit que j'étais saoul à la police. Je n'ai pas bu. Face aux enquêteurs, on m'a demandé si j'étais lucide au volant et j'ai répondu par l'affirmative’’, a confié A. Gaye. Pour témoigner de sa bonne foi, le prévenu a soutenu avoir engagé toute sa responsabilité après l’incident. ‘’Juste après l'incident, je suis venu les trouver et on a attendu ensemble la police pour le constat. Je leur ai expliqué que j’avais perdu le contrôle du volant’’, a-t-il dit.

Pour sa part, la victime, qui soutient avoir filmé la scène, a tenu à montrer les images au juge pour prouver l’état d’ébriété du prévenu. Elle a réclamé le franc symbolique en guise de dommages et intérêts. ‘’Je réclame 300 000 F CFA, car il a détruit les deux portières de mon véhicule’’, a confié Katy Y. Diop. Dans son verdict, le tribunal a reconnu A. Gaye coupable des faits qui lui sont reprochés. Il l’a condamné à deux mois de prison assortis de sursis et au versement de 300 000 F CFA pour dommages et intérêts au préjudice subi.