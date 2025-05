Nomination de Boubacar Camara 

Devenue une fierté nationale entre les années 60 et 90, l'école publique sénégalaise a longtemps cultivé l'excellence, formant une élite dont les résultats rayonnaient sur tout le territoire. Elle était alors considérée comme la voie royale, et paradoxalement, certains élèves jugés "nuls" dans le public rejoignaient le privé. Des figures emblématiques de la nation, dans la politique, l'administration, l'université et bien d'autres sphères, sont les fruits de cet âge d'or de l'enseignement public. Un sentiment d'appartenance fort et une quête d'excellence animaient élèves et enseignants.