Dans le souci d’un meilleur renforcement de la sécurité en Afrique de l’Ouest, les forces armées américaines, sénégalaises et d’autres pays prennent part à deux exercices militaires qui se déroulent simultanément : l’exercice terrestre African Lion 2025 (AL25) et l’exercice maritime Obangame Express (OE25).

L’objectif de l’exercice terrestre African Lion 2025 (AL25) et l’exercice maritime Obangame Express (OE25) qui ont été lancés par les forces armées américaines et sénégalaises est de souligner l'engagement durable des États-Unis en faveur d'un partenariat en matière de sécurité solide avec le Sénégal. Ce dernier est axé sur la promotion de la stabilité régionale, la protection des citoyens des deux pays et la résolution des problèmes de sécurité communs - sur terre et en mer.

Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, l’exercice terrestre African Lion 2025 réunit les forces armées des États-Unis, du Sénégal, des Pays-Bas, de la Côte d’Ivoire et de la Mauritanie. Les opérations se déroulent du 14 avril au 23 mai, dans le cadre du plus grand exercice annuel d’entraînement combiné du Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Usafricom). Les activités au Sénégal se concentrent dans les centres d’entraînement tactique de Dodji et de Thiès où les troupes s’exercent à la coordination opérationnelle. ‘’Le Sénégal joue un rôle essentiel dans la stabilité et le leadership régionaux. L’entraînement ici vise à renforcer la capacité à répondre rapidement, à coordonner efficacement et à opérer avec des partenaires de confiance’’, a déclaré M. Isaac Gallegos, planificateur principal de l’exercice African Lion 25 au Sénégal pour la Force opérationnelle sud européen de l'armée américaine en Afrique (Setaf-AF).

African Lion 25 au Sénégal, renseigne la même source, se concentre sur la formation à la lutte contre les engins explosifs improvisés, la préparation du champ de bataille en matière de renseignement et un exercice d’entraînement sur le terrain. L’exercice vise à renforcer la préparation militaire et à favoriser des partenariats plus solides, améliorant ainsi les capacités conjointes dans des environnements multidomaines complexes.

Quant à l’exercice maritime Obangame Express 2025 (OE 25) parrainé par le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (Africom) et dirigé par la VIe flotte de la marine américaine, il se tiendra du 5 au 16 mai 2025 au large des côtes de l’Afrique de l’Ouest, en collaboration avec des pays partenaires comme le Sénégal.

Pour cette 14e édition, les États-Unis, le Sénégal et 27 autres nations travailleront ensemble pour renforcer la coopération maritime, promouvoir la sécurité régionale et améliorer l’interopérabilité entre leurs forces armées. Les pays impliqués sont l'Angola, le Bénin, le Cap-Vert, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Maroc, le Liberia, le Nigeria, le Congo, Sao Tomé-et-Principe, le Sénégal, la Sierra Leone, la Gambie, le Togo et la Tunisie, ainsi que des partenaires européens tels que la Belgique, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne, le Royaume-Uni, le Danemark et la France.

’’Cet exercice reflète l'engagement commun des États-Unis, du Sénégal et de nos partenaires en faveur de la stabilité régionale, de la paix et de la prospérité, en préparant nos forces militaires à répondre aux défis sécuritaires actuels. Obangame Express est l'un des trois exercices maritimes régionaux menés par la VIe flotte des États-Unis. Il s'inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer la coopération entre les marines africaines et les forces internationales face aux menaces à la sécurité maritime, notamment le trafic illicite, la piraterie et la pêche illégale.

Basée à Naples, en Italie, la VIe flotte des États-Unis mène des opérations navales et interarmées en Europe et en Afrique, en étroite coordination avec les alliés, les partenaires et les agences gouvernementales américaines, afin de promouvoir la sécurité régionale’’ a indiqué la note.

