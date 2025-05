Mendicité des enfants

La Cellule d’appui à la protection de l’enfance (Cape) a entamé, mardi, la deuxième phase d’une campagne de sensibilisation sur l’interdiction de la mendicité infantile et les dangers liés à la présence des enfants dans la rue, en collaboration avec l’Agence andalouse de coopération internationale (AACID). Il s’agit de la mise en œuvre de la deuxième phase du Projet d’appui institutionnel au système de protection de l’enfance au Sénégal (PAISPES) initié par la Cape et appuyé par la coopération espagnole.

”Nous avons déjà effectué des visites à Richard-Toll et à Dagana pour sensibiliser les maîtres coraniques, les parents, les enfants et les autorités territoriales sur l’interdiction de la mendicité infantile et les dangers liés à la présence des enfants et des familles dans les rues’’, a indiqué Aïssata Sow, cheffe du Service départemental de la famille de Dagana. S’exprimant lors du démarrage de la campagne de sensibilisation sur ce fléau, elle a souligné que ce projet vise à appuyer le retrait de 400 enfants et familles de la rue.

...Elle a précisé qu’ils seront accompagnés dans le cadre d’un processus de réinsertion familiale et d’amélioration du paquet de prise en charge de 15 structures ou familles d’accueil et des Daaras volontaires. ”Ce présent protocole, sous la conduite du préfet de Dagana, en collaboration avec les services déconcentrés de l’État, établit un engagement qui définit les responsabilités et obligations des partenaires de mise en œuvre du projet”, a-t-elle souligné.

Un cadre opérationnel qui vise à garantir l’exécution harmonieuse des activités prévues au deuxième semestre de l’année avec notamment des sorties de rue, des focus de groupes, des causeries, des émissions radio, des prises en charge médicales conformément au plan d’action, selon Aïssatou Sow. Ces structures volontaires issues des régions de Dakar, de Thiès, de Saint-Louis et de Kaolack recevront des kits de protection alimentaire, sanitaire et vestimentaire destinés à accompagner les enfants dans ce processus d’appui. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, il est également envisagé de renforcer les capacités d’intervention des cadres de coordination et des structures d’accueil.