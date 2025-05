Accident mortel  

La route a encore tué avec un accident qui s’est produit dans la nuit du samedi au dimanche, vers les coups de 1 h, sur l’autoroute à péage, entre Bambey et Diourbel, causant la mort de deux personnes et faisant plusieurs blessés graves.

À l'origine du drame, un choc violent entre un 4x4 Toyota Rav4 (immatriculé DK 4587 BK) et un camion-benne (immatriculé AA 576 BS/DL G3). Deux des occupants du 4x4 ont perdu la vie sur le coup. Les autres blessés ont été évacués dans les structures sanitaires environnantes et une enquête a été ouverte. Les deux victimes sont des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale. Ainsi, leur tutelle, dans un communiqué, a indiqué que le véhicule des victimes a heurté un camion en panne sur la route, sans signalisation. Le choc a causé les décès de Moustapha Dieng, directeur de l’école Massourang Sourang de Diourbel et son adjointe Anne Siga Diouf.

Par ailleurs, il y a, parmi les personnes grièvement blessées, deux enseignants : Mbaye Faye, chargé des carrières à l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Diourbel et Mbissane Diouf, directeur de l’école Ely Manel Fall. Les blessés ont été pris en charge par les services d’urgence de l’hôpital régional de Diourbel. Un dispositif d’assistance composé des autorités académiques et des autorités administratives est mobilisé à leur chevet.

‘’En ces moments douloureux, le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, exprime ses sincères condoléances aux familles éplorées, à la communauté éducative et à tous les proches des victimes’’. Il souhaite également un prompt rétablissement aux blessés et assure que l’assistance de son département envers les victimes et leurs familles ne fera pas défaut. Le ministre rappelle ‘’la nécessité vitale pour tous les usagers de respecter rigoureusement le Code de la route et de cultiver une posture responsable sur les routes, pour éviter ce genre de drame’’, a conclu le document.