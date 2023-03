C’était l’épilogue, hier, des débats d’audience du procès de viol présumé impliquant l’ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Sitor Ndour. Ayant débuté mercredi dernier, l’audience suspendue, car les débats avaient tiré en longueur, s’est terminée hier. Le parquet, qui estime que les faits reprochés à Sitor sont amplement caractérisés, a requis contre lui une peine de réclusion criminelle de 10 ans.

Accusé de viol par sa bonne A. Thiaw, âgée de 16 ans, il avait contesté les faits tout en soutenant être victime d’un complot. Malgré ses dénégations, les avocats de la partie civile ne l’ont pas raté. Surtout Me Théophile Cayossi avec qui il avait eu une altercation lors de la première audience.

Pour ce dernier, l’accusé ne cherchait pas une nounou comme il a tenté de le faire croire, mais, argue l’avocat, Sitor voulait une épouse de substitution sur qui il pouvait assouvir sa forte libido. Pis, dénonce-t-il, les enquêteurs ont falsifié le procès-verbal.

Me Cayossi évoque la promesse de Mansour Faye et de Mbaye Ndiaye qui consiste à en parler au président Macky Sall pour apaiser l’affaire

“Après avoir passé une longue nuit après son acte, il s'est rendu à la gendarmerie à 7 h et il a dit au commandant qu'il était dans de beaux draps. Il dit avoir été accusé de viol par sa bonne. Il poursuit en soutenant en avoir parlé au ministre d'État Mbaye Ndiaye et au ministre Mansour Faye qui, selon lui, lui ont promis d'en parler au président de la République Macky Sall’’, révèle Me Cayossi. Non sans implorer la chambre de condamner Sitor Ndour. ‘’A. Thiaw ne connaît pas Mansour Faye, ni Mbaye Ndiaye. Elle est venue du village. Elle n'a que la justice pour qu'au moins le tort qu'elle a subi soit réparé. Cette fille vous demande justice. Dans cette affaire, le viol est consommé et je vous demanderai de l'en déclarer coupable’’, plaide la robe noire. Pour la réparation, Me Cayossi a réclamé la somme de 50 000 000 F CFA pour le compte de sa cliente.

De l’avis de Me Ndèye Fayou Touré, il y a bel et bien eu viol. ‘’Il lui a demandé une partie de jambes en l'air. Ce qu'elle a refusé avant qu'il n'abuse d'elle. Il y a eu une pénétration vaginale. Du sperme, il y en avait sur les draps’’, soutient-elle. L’avocate estime que l'accusé n'en est pas à son coup d'essai. ‘’C'est devenu monnaie courante de nos jours dans les maisons. À chaque fois que je plaide pour une affaire de viol, j'ai peur pour notre société. Aucun prédateur sexuel ne doit échapper aux mailles de la justice. Je vous demande de le déclarer coupable de viol avec séquestration et lui infliger une peine exemplaire’’.

La procureure dubitative sur le certificat médical

Prenant la parole à son tour, la procureure a conforté les déclarations de l’avocat de la partie civile, Me Cayossi, selon qui il y a une des techniques d’enquête qui ont été biaisées. ‘’Il nous sert le mobile du complot sur le plan politique. Mais où sont les commanditaires ?’’, s’est interrogée la parquetière. Cette dernière déclare, par ailleurs, être sûre et certaine que Maguette Mbaye n'a pas examiné Adama Thiaw. ‘’Elle n'a pas déféré à la convocation de la brigade de la Foire et du juge d'instruction. Et pourtant, elle a apposé sa signature sur l'acte médical. Elle n'avait pas la qualité de le faire. Le certificat médical n'est pas déterminant et cela ne renseigne en rien sur la procédure. Je ne suis pas de ceux qui croient que pour les premiers rapports sexuels, il y a forcément effusion de sang. Ce n'est ni cliniquement prouvé qu'elle a perdu son hymen en allant chercher ailleurs. On ne peut pas associer la perte de son hymen à des relations sexuelles antérieures’’, estime la procureure.

Me El Hadj Diouf accule la présumée victime

Assurant la défense de Sitor Ndour, Me Baboucar Cissé dit être scandalisé par l'attitude du parquet et par son réquisitoire. Selon lui et ses confrères de la défense, tous les éléments du dossier militent en faveur de l’acquittement de leur client. S’agissant du certificat médical, Me El Hadj Malick Bass estime qu’ils veulent l’écarter parce que ça n'arrange pas l'accusation. Maitre El Hadj Diouf, lui, s’est défoulé sur la présumée victime. Sur le réquisitoire du parquet, il lance : ‘’Vous savez pourquoi on est très fâché avec le parquet, parce qu'il s'amuse avec la liberté des gens. Devant un parquet sérieux, un classement sans suite devait s'ensuivre.’’

À la fin des plaidoiries, le juge a mis l’affaire en délibéré. Le verdict sera rendu le 19 avril prochain.

