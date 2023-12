Depuis quelques jours, de ‘’présumées accusations de deal secret" sur un marché de 100 millions d'euros relatif à la fourniture d'équipements médicaux par le groupe Afrique conception distribution pointent du doigt le ministère de la Santé et de l'Action sociale (MSAS). Pour tirer au clair cette affaire, le député Dr Ismaël Diallo du groupement parlementaire Yewwi Askan Wi a envoyé hier à Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye huit questions.

"En l'espace de quelques heures, depuis sa parution, l'article de presse est devenu viral. La presse sénégalaise s'en est rapidement saisie pour tenter d'éclairer l'opinion publique nationale et internationale. Curieusement, à ce jour, nous n'avons noté aucune réaction claire, précise et convaincante de votre part. Vos services et les membres du Gouvernement observent un silence inquiétant, injustifié et contraire au principe de transparence dans la gestion des affaires publiques tel qu'il ressort du préambule de la Constitution. Madame la ministre, aujourd'hui, ce contrat, avec les derniers développements médiatiques et judiciaires autour, laissent apparaître de nombreuses zones d'ombres à propos desquelles les députés tiennent absolument à avoir les réponses appropriées de votre part et du Gouvernement", lit-on dans la lettre parcourue par EnQuête.

"En effet, conscients de nos responsabilités dans le contrôle de l'action gouvernementale, nous vous interpellons sur les questions ci-après. Le marché en cause a-t-il fait l'objet d'un appel d'offres ? Si oui, quelles sont les preuves et les détails de la procédure légalement suivie ? Si non, sur quelle base et quels motifs vous êtes-vous fondés pour passer un marché de gré à gré? Ce marché ne risque-t-il pas de déboucher sur une situation de monopole et d'abus de position dominante du Groupe Afrique conception distribution (ACD) ? Si non, quelles en seraient les preuves et les garanties ? Le Groupe Afrique conception distribution présente-t-il toutes les capacités requises pour exécuter un tel marché ? Si oui, alors pourquoi aurait-il aurait eu recours à des sous-traitants ? Qui sont les principaux sous-traitants du contrat ? Pourriez-vous donner leurs noms, expériences en la matière, les preuves de leurs capacités à exécuter le marché ? Pouvez-vous donner des preuves précises qu'il n'y aurait pas eu de manœuvres de surfacturation ? Si non pourquoi la presse fait état d'un "deal secret" ? Pouvez-vous expliquer pourquoi un délai extrêmement court de 24 heures dans lequel la DCMP a validé un tel marché d'un montant exorbitant qui engage les deniers publics ? Qu'est-ce qui justifierait une telle compression des délais ? A ce jour, quel est le niveau d'exécution du contrat ? A ce jour, quelle est la totalité exacte du coût du contrat ?"