Hier, le collectif des avocats constitués par la société chinoise mise en cause dans l’affaire des faux médicaments saisis à la Patte d’Oie, ont fait face à la presse, à Dakar. Ils affirment que leur client dispose de papiers en bonne et due forme.

Le collectif des avocats de la défense, dans l’affaire des faux médicaments, rappelle à l’opinion l’impérieuse nécessité du respect de la présomption d’innocence. ‘’La défense alerte l’opinion sur le caractère non-fondé de ces arrestations et rappelle l’impérieuse nécessité du respect de la présomption d’innocence. Elle se réserve, enfin, le droit de poursuivre toute personne physique ou morale impliquée dans des faits de diffamation ou de dénonciation calomnieuse qui ont été commis au dépens d’un honnête citoyen et des étrangers qui ont décidé d’investir légalement dans notre pays’’, soutiennent Maitres Amadou Aly Kane, Abou Alassane Diallo, El Hadj Moustapha Diouf, Mohamadou Bamba Cissé et Aboubackry Barro, par le biais d’une note transmise hier à ‘’EnQuête’’.

Maitre El Hadj Diouf a, par ailleurs, soutenu, lors de leur conférence de presse dans la matinée, qu’il n’y a même pas un seul médicament dans les entrepôts de cet immeuble sis à la Patte d’Oie. ‘’Ce sont des dispositifs avec des autorisations. On défie le ministère de la Santé et la Direction de la pharmacie de nous montrer un seul faux médicament. Il n’y a aucune expertise attestant de la fausseté d’un médicament. Aucun faux médicament n’a été saisi sur notre client, dans les milliers de caisses. C’est facile d’accuser, mais il faut sortir les preuves et on défie le ministère de la Santé et la Direction des médicaments. Car il n’y a pas un seul médicament. Il n’y a aucune expertise qui le prouve’’, dit-il.

D’après eux, les mis en cause sont victimes de ‘’lynchage médiatique’’, alors même que la procédure n’est qu’à sa phase d’enquête. Ce qui constitue, aux yeux des avocats, une ‘’grave violation’’ de la présomption d’innocence et des droits de la défense.

Dans leur note remise à la presse, les avocats rappellent que, depuis plusieurs jours, des informations distillées par la presse font état d’une saisie de faux médicaments faite à la Patte d’Oie auprès de deux ressortissants chinois et le nommé Aliou Ba, Docteur en pharmacie de son état, gérant de la société Dahaico Sarl. La défense relève que cette structure, régulièrement inscrite au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM), à jour de ses obligations fiscales, est ‘’habilitée à importer’’ du matériel médical sous le contrôle des autorités sénégalaises et conformément aux lois du pays.

‘’D’ailleurs, l’Administration des douanes, par le biais d’un communiqué de presse du 16 avril 2021, a clairement affirmé qu’aucune infraction douanière ne peut être reprochée à la société Dahaico Sarl qui est bien connue de ses services, celle-ci disposant de toutes les autorisations requises délivrées par la Direction de la pharmacie et du médicament. Qu’en affirmant qu’il n’y a aucun délit de contrebande, l’Administration des douanes a blanchi les mis en cause de ce chef, lesquels ont respecté toute la procédure d’importation des produits incriminés. Que la réalité est que les produits importés sont constitués de dispositifs médicaux, appelés matériel médical ou encore accessoires médicaux’’, défendent-ils.