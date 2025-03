Le traitement, par ‘’EnQuête’’, de ce qui est désigné comme l’’’affaire Khadidiatou Tandian’’ a pu donner lieu à des développements qui indiquent manifestement que le journal a été induit en erreur.

En effet, il s’avère, au fil des informations autour de ce cas, que la lettre estampillée ‘’Confidentiel’’, dont ‘’EnQuête’’ a exploité le contenu dans son édition du jeudi 13 mars 2025 et attribuée au Premier ministre Ousmane Sonko, procède d’une manœuvre frauduleuse. Donc, une usurpation de la fonction de ce dernier, avec imitation de sa signature et du cachet de son institution.

À l’enquête de la Division des investigations criminelles (Dic) de la police, la mise en cause, madame Khadidiatou Tandian, est passée à table en reconnaissant être l’instigatrice de la supercherie : faire accroire à l’administrateur du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (Faise) que la missive, porteuse d’une instruction à recruter Mme Tandian au poste de ‘’conseillère spéciale et directrice de l’Appui à l’investissement et aux projets’’, émanerait du Premier ministre. Un cas typique de trafic d’influence au préjudice du chef du gouvernement. Et il y a un précédent le concernant.

En août 2024, déjà, une fausse lettre attribuée à Sonko, portant son sceau et sa signature, a été utilisée par un groupe de quatre personnes via le ministre des Affaires étrangères de la Libye, dans le but de rencontrer le Premier ministre de ce pays avec pour objet de discuter de projets de développement et de panafricanisme.

Mais, après vérification, les autorités sénégalaises ont découvert que le document n’émanait pas de la primature. Elles ont alors saisi la Division des investigations criminelles (Dic) qui a procédé à l’arrestation de trois des faussaires à leur retour à l’aéroport de Dakar.

Dans cette seconde affaire, il s’avère que Mme Tandian n’en est pas à sa première en matière de faux et usage de faux. Elle a été, par le passé, citée dans une affaire de trafic de passeports de service, alors qu'elle était en poste l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex), en 2022, et entendue par la même Dic.

D’après le confrère ‘’Libération’’, la dame Tandian aurait agi en complicité avec un nommé C. Z. Sy, de la société Cachet Express, placé sous contrôle judiciaire, et d’avoir fourni les cachets ayant servi à confectionner la fausse lettre. Le journal ajoute que l’enquête policière ‘’a établi’’ la bonne foi du complice présumé.

Selon la même source, Khadidiatou Tandian justifie son acte par une situation précaire ; elle serait sans emploi depuis sa sortie de prison : ‘’J’ai choisi le Faise parce qu’il a certaines missions identiques avec l’Asepex. Je ne pouvais plus rester à la maison sans rien faire, car ma mère est malade. Je demande pardon et sollicite la clémence. C’était une erreur’’, aurait-elle confié à la police.

Le dossier a finalement atterri sur le bureau du juge du 2e cabinet d’instruction du tribunal correctionnel de Dakar qui décidera du sort des mis en cause.

Du reste, autour de l’enquête sur ce cas vraisemblable de récidive, il se susurre que le procédé s’apparente à des pratiques d’écervelée qui mériterait un diagnostic psychologique. Tant cette gageure était vouée d’avance à l’échec.

En définitive, ‘’EnQuête’’ reconnait s’être trompé pour ce coup-ci et se fait une religion de rester professionnelle. Nos sincères excuses à toute personne citée dans cette affaire, au premier rang desquels le Premier ministre Ousmane Sonko.