Affaire Simon/Kilifeu

Derrière les barreaux depuis mercredi dernier, les rappeurs Kilifeu et Simon, et leur ami Thier vont être entendus au fond le 5 octobre prochain. Comme l’avait annoncé, hier, emedia.sn, leurs avocats étaient dans le bureau du juge du 2e cabinet pour lui demander que les mis en cause soient entendus au fond du dossier.

Ce qui leur permettra, par la suite, de pouvoir introduire une demande de mise en liberté provisoire. Selon nos radars, le magistrat a accédé sans ambages à la demande des robes noires. Ainsi, Kilifeu, Simon et Thier seront extraits et auditionnés le 5 octobre prochain. Ils sont poursuivis, entre autres délits, pour faux dans un document administratif, tentative de trafic contre Kilifeu et X, complicité de corruption, complicité de tentative de faux et complicité de trafic de migrants.