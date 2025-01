Un juge new-yorkais a prononcé vendredi matin une dispense de peine pour Donald Trump dans l'affaire des paiements cachés à une star de films X, entérinant une condamnation pénale historique pour un président élu des États-Unis.

Donald Trump a comparu par vidéo lors de cette audience à la cour pénale de Manhattan. Avec cette sentence symbolique, il va entrer le 20 janvier, à 78 ans, à la Maison Blanche avec l’étiquette d’un repris de justice.

Le président élu des États-Unis Donald Trump a qualifié de « honte pour le système » sa condamnation pénale dans l’affaire des paiements cachés à une star de films X, lors de l’audience consacrée à sa sentence dans cette affaire au tribunal de New York. « C’est une honte pour le système », a dénoncé celui qui entrera à la Maison Blanche dans dix jours avec cette étiquette de premier président américain condamné dans une affaire pénale. Il a comparu par vidéo à l’audience, où le juge a garanti qu’il ne serait condamné à aucune peine privative de liberté.

Après l’avoir remercié, le juge Juan Merchan a rappelé les « circonstances uniques et exceptionnelles » de la situation. Il a ensuite prononcé une dispense de peine, « la seule sentence » possible à ses yeux, et a souhaité à Donald Trump : « bonne chance pour votre second mandat ».

Jusqu’au dernier jour et jusque devant, la Cour suprême à Washington, les avocats du 45e et bientôt 47e président américain ont multiplié les recours en brandissant son immunité présidentielle passée et à venir, afin d’empêcher le juge de sanctionner leur client. Mais jeudi 9 janvier, la plus haute juridiction des États-Unis a rejeté par cinq voix contre quatre une ultime requête .

Fardeau symbolique

Avec le prononcé de cette peine, la plus faible possible, plus de sept mois après avoir été déclaré coupable par un jury de 12 citoyens unanimes devant une cour pénale de Manhattan, Donald Trump va entrer le 20 janvier, à 78 ans, à la Maison Blanche avec l’étiquette d’un repris de justice.

Mais le fardeau sera surtout symbolique, pour celui qui a échappé à toute conséquence judiciaire dans les trois autres affaires où il avait été inculpé, dont la plus grave devant la justice fédérale pour ses tentatives illégales d’inverser les résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Dans ce dossier, le procureur spécial Jack Smith a abandonné les poursuites après l’élection de Donald Trump le 5 novembre, alors que le procès n’avait pas commencé.

Donald Trump a été reconnu coupable en mai dernier par un jury populaire de Manhattan de 34 chefs d’accusation pour le versement d’un pot-de-vin de 130 000 dollars destiné à acheter le silence de la star du porno Stormy Daniels pendant la campagne électorale de 2016, après un rapport intime présumé en 2006.

FRI.FR