Afp Ngoundiane 

Les militants, sympathisants et responsables à la base de l'Alliance des Forces du Progrès de Ngoudiane et environs veulent faire d’Alioune Sarr leur candidat à la Présidentielle de 2024. Ils espèrent aussi lui confier les rênes du parti, alors que Moustapha Niasse a décidé de passer la main. Ils se sont réunis enAssemblée générale, hier à Ngoundiane Samel, sous la Présidence de Mbaye Soung, par ailleurs Président du mouvement Espoir de Ngoundiane.

Dans la note parvenue à EnQuête, ces progressistes considèrent que ‘’le principe de gagner ensemble et de gouverner ensemble, comme l’avait promis le président Macky Sall, se réduit au débauchage des responsables des partis alliés dont l’AFP’’. Ils regrettent aussi que ‘’le parti continue au sein de BBY de perdre l’essentiel de ses positions nominatives et électives.’’ Ils regrettent tout autant que ‘’la décision souveraine et démocratique de l’AFP d’avoir un candidat en 2024, proclamée maintes fois par son Secrétaire général Moustapha Niasse et la direction du parti, tombe à l’eau.’’

Ainsi, ‘’considérant que le ministre Alioune Sarr n’a jamais milité à l’AFP le jour et ailleurs la Nuit, ni n’a quitté le parti sur la pointe des pieds pour revenir avec fracas et calomnie’’ ; ‘’considérant aussi qu’il a servi honnêtement, dignement le Sénégal partout où les besoins de sa charge l’ont conduit, avec patriotisme et compétence’’, ces progressistes estiment qu’il a le profil pour diriger le parti et être leur candidat en 2024.