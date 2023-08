Après de défaites successives pour débuter leur Afrobasket, les lionnes se sont finalement ressaisies en signant une double victoire. Les voilà en demi-finale où les attendent les Maliennes qui les avaient déjà battues, lors de leur deuxième sortie. Les protégées du DTN Moustapha Gaye doivent prendre leur revanche pour se frayer une place en finale.

Dans la continuité de leur match de qualification face à l’Egypte, les Lionnes ont montré du caractère et de l'envie ce mercredi à BK Arena de Kigali. Elles semblent avoir trouvé leur rythme, d'où ces résultats positifs qui s'enchaînent. Les deux défaites de la phase de poules semblent déjà lointaines. Ce mercredi 2 août, ce sont donc les Camerounaises, pourtant premières de leur groupe, qui en ont fait l’amère expérience, en subissant la revanche d’une équipe qu’elles avaient battue lors du match pour la troisième place en 2021.

Hier, sur le parquet, le Sénégal n’a jamais semblé être cette équipe-là qui venait de jouer en moins de 24 heures. L'équipe a su répondre de la meilleure des manières aux assauts camerounais. Les Lionnes ont imposé leur domination physique, dès le début de rencontre. Malgré une entame poussive dans le jeu, les Sénégalaises ont su se montrer réalistes, en enchaînant les paniers. Cierra Janay Dillard, meilleure marqueuse du match avec 29 points, a mis ses partenaires sur les rails dans le premier quart-temps, permettant ainsi au Sénégal de faire jeu égal avec le Cameroun.

Souvent mis en difficulté par Jessica Thomas, le Sénégal a dû s’appuyer sur son Américaine pour remporter le seconde quart-temps et aller à la pause avec seulement trois points de retard (32-29). La meilleure marqueuse des Lionnes a encore été bien en vue, notamment en début de seconde période. Immense, la meneuse de 27 ans, épaulée également par Couna Ndao, a claqué deux paniers à trois points consécutifs qui ont permis au Sénégal de passer pour la première fois devant dans ce match (32-35).

Après, les joueuses de Moustapha Gaye n’ont quasiment plus jamais lâché le lead. Même si, lors du dernier quart temps, le Cameroun a revenu dans le match, après une longue période de domination sénégalaise. C'était parti pour un long mano à mano, mais au mental, surtout, les Lionnes de la Teranga ont fini par prendre le dessus sur celles indomptables, 80-77.

Cierra Janay Dillard et Couna Ndao ont été les principales artisanes de cette qualification. Cette victoire face aux Lionnes indomptables du basket, permet du coup, aux Sénégalaises de valider leur ticket pour le dernier carré. Mais là, l'opposition sera encore beaucoup plus élevée face à des Maliennes qui les ont déjà battues en phase de groupes. Le Mali, justement, a étrillé la Guinée, en quarts, sur un score de 96 à 40. Coach Tapha et ses joueuses sont avertis.

Moustapha Gaye : ‘’On s’améliore, match après match’’

Après cette victoire qui n'a pas été de tout repos, en zone mixte, l'entraîneur des Lionnes, Moustapha Gaye n'a pas caché sa satisfaction. "Je suis très content d’avoir gagné. Je rends grâce à Dieu. Le match était très compliqué. Mais, on a vu que le Sénégal a récupéré 38 rebonds, alors que le Cameroun a réussi 33. Ça montre qu’on s’améliore, match après match ; là où on pêchait. Il y a d’autres exemples qui montrent que l’équipe est en train de progresser. Le Cameroun est une excellente équipe, elles ont tout ce qu’il faut. Ça donne plus de valeur à notre victoire. Je félicite toutes les joueuses. Elles ont tout donné".

C'était aussi l'occasion pour le DTN de revenir sur son emportement qui a failli gâcher cette belle victoire des Lionnes. Moustapha Gaye a fait part de ses regrets. "Je présente mes excuses à tous les Sénégalais. Je suis désolé de mon agressivité. C’était un mauvais contrôle. On voulait gagner, mais je suis désolé".

Néanmoins, le technicien a tenu à expliquer la perte de son sang-froid par son envie de la gagne. "Moi, je suis ici pour faire gagner mon équipe, pas pour autre chose. Que les gens veulent se focaliser sur ces faits, en plein match, je les laisse. En tout cas, je suis focus sur mon travail. Je ne vais jamais aller trouver des joueuses dans leur chambre ou dans leur maison pour leur demander de bien faire. J’étais très énervé, parce que j’ai donné une consigne qui n’a pas été respectée par mademoiselle Fatou Pouye", a-t-il expliqué.

Face aux journalistes, l'entraîneur est aussi revenu sur la montée en puissance de l'équipe. "On avait touché le fond, il y a 72 heures. On était très mal parti. Mais, il fallait trouver l’énergie qu’il faut pour se remobiliser et gagner des matchs, ce qui a été fait contre de belles équipes. Cependant, l’objectif n’a pas encore été atteint. Il faudra continuer à y croire, en travaillant beaucoup en équipe et en se reposant".

Cierra Janay Dillard : "Le plus important, c’est la manière dont nous allons finir".

La meneuse des Lionnes, par ailleurs MVP de la rencontre, est revenue sur la qualification de l'équipe pour le dernier carré. "Dans chaque match, on doit garder la même mentalité. Nous savons que tout est possible à l’AfroBasket. On se focalise d’un match à l’autre. Avec mes partenaires, on a combattu en équipe, on a joué collectivement. Nous savons ce que nous avons à faire sur le terrain. Il fallait travailler ensemble pour décrocher cette qualification. Je pense que chaque défaite est une leçon. Personne n’aime perdre, bien que nous ayons pris deux défaites d’entrée. Mais nous devons travailler chaque jour, afin d’améliorer notre jeu. Comme vous avez dit, là, actuellement, nous sommes en phase à élimination directe ; soit on gagne et on passe, soit on perd et c’est fini", a fait savoir Dillard.

L'Américaine d'origine a poursuivi son propos en appelant ses coéquipières à maintenir le cap. "Nous sommes en AfroBasket et nous devons juste continuer à nous battre. Nous avons toutes nos chances. Qu’importe la manière dont nous avons commencé le tournoi, le plus important c’est la manière dont nous allons finir. Garder une bonne mentalité et un bon esprit d’équipe. Nous devons tout donner et sortir le grand jeu à chaque fois que de besoin, au premier quart-temps, au second. Vous avez vu comment nous avons commencé et là où nous en sommes. C’est ça la mentalité actuelle de l’équipe. Nous voulons finir en beauté, nous voulons montrer de l’agressivité, nous voulons faire valoir nos arguments".

Mamadou Diop