L’équipe du Sénégal connaitra son adversaire en quarts de finale de l’Afrobasket féminin Cameroun-2021, à l’issue du match de barrages entre le Mozambique et le Kenya, cet après-midi (16 h). Les Lionnes ont décroché leur qualification grâce à un parcours remarquable en phase de poules, comme l’attestent les statistiques.

La 25e édition de l’Afrobasket féminin, à Yaoundé, a dévoilé ses premières tendances, ce lundi, à la fin de la phase de poules. Les quatre équipes directement qualifiées en quarts de finale sont connues. Il s’agit du Cameroun, pays hôte, qui a dominé la poule A, avec deux victoires successives. Les Camerounaises ont battu le Kenya (74-50), puis le Cap-Vert (71-40).

Le Nigeria, tenant du titre, a aussi fait un carton plein dans le groupe B en dominant successivement le Mozambique (67-50) et l’Angola (85-64). Le Sénégal, vice-champion d’Afrique, est leader de la poule C, avec deux victoires d’affilée dont une raclée infligée d’entrée à la Guinée (101-31) et face à une conquérante équipe de l’Egypte (78-63). Le Mali, premier de la poule D, a validé le premier son ticket grâce à sa deuxième victoire d’affilée contre la Côte d’Ivoire (76-63). Les Maliennes ont également atteint la barre des cent points, lors de leur première sortie face à la Tunisie (101-39).

Durant ce premier tour de la compétition, l’équipe sénégalaise s’est illustrée de fort belle manière. Les Lionnes ont survolé la poule C avec une entrée en matière fracassante face à la Guinée qui a pris l’eau (101-31). Après cette victoire facile devant le Syli national, les filles de Moustapha Gaye ont confirmé en venant à bout de la sélection égyptienne (78-63) qui a montré beaucoup de combativité. Le Sénégal a réalisé la meilleure note offensive avec 178 points inscrits, soit 89 points par match. Les vice-championnes d’Afrique détiennent le meilleur pourcentage aux tirs (48,7 %), suivi du Mali (43,9 %).

Au plan défensif, les Lionnes ont également rendu une bonne copie. Deuxième meilleure défense durant la phase de poules, derrière le Cameroun (90 pts encaissés), elles n’ont concédé que 94 points en deux rencontres, soit 47 points par match.

Menée par Yacine et Léna, la jeune garde a les crocs

Pour cette campagne africaine, le sélectionneur national a décidé de ‘’donner la chance’’ aux jeunes joueuses préférées aux anciennes comme Astou Traoré, Aya Traoré, Mame Diodio Diouf, entre autres. Jetée dans le grand bain, la jeune garde n’a pas eu froid aux yeux. Avec Yacine Diop (25 ans) et Léna Niang (25 ans), les jeunes Lionnes ont joué leur partition durant la phase de poules. Formant un tandem intenable, les anciennes pensionnaires de la Jeanne d’Arc de Dakar ont porté l’équipe en inscrivant 71 des 178 points marqués par l’équipe sénégalaise. Yacine a réalisé la meilleure performance côté sénégalais, en étant la meilleure marqueuse (38 pts), avec une évaluation moyenne de 22,5 par match. L’arrière de Charnay Basket est également très activement dans les tâches défensives. Elle a récupéré 12 rebonds (6 défensifs et 6 offensifs) et intercepté 10 ballons.

Pour sa part, Léna est la 2e meilleure marqueuse de la sélection sénégalaise, inscrivant 33 points. L’ailière s’est surtout distinguée par son adresse sur les tirs à distance. Elle est l’auteure des 7 tirs primés sur les 12 réussis par le Sénégal.

Les anciennes veillent au grain

Même si elles n’ont pas été explosives, les anciennes sont présentes. Mame Marie Sy et compagnie ont joué leur rôle d’encadrement de la jeunesse. Armées de leur expérience, elles ont su tenir le haut du pavé. Avec une moyenne de 17 par match, Oumoul Khaïry Sarr s’est le plus fait remarquée chez la vieille garde. Elle a inscrit 18 points en deux matches. Maïmouna Diarra, également, a tiré son épingle du jeu. Elle a été surtout décisive dans la raquette en récupérant 16 rebonds (8 offensifs et 8 défensifs) et marqué autant de points (8 paniers à 2 points).

La capitaine des Lionnes a aussi participé à la série victorieuse de son équipe. Mame Marie a obtenu une moyenne de 11,5 par match, en récupérant 10 rebonds (7 défensifs et 3 offensifs), intercepté 6 balles et servi 3 passes décisives. Pour sa part, même si elle n’a pas beaucoup marqué (3 pts en 2 matches), Bintou Diémé s’est illustrée par son temps de jeu. C’est la joueuse la plus utilisée par le coach Tapha (27,4 minutes par match). Elle a été surtout altruiste avec 12 passes décisives, 8 rebonds (6 défensifs et 2 offensifs) et 5 interceptions.

LOUIS GEORGES DIATTA