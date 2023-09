Après quatre ans à la présidence de l’AS Pikine, Mamadou Guèye a été reconduit à la tête de l’équipe fanion de la banlieue. Avant-hier, lors de l’assemblée générale du club, il a décliné ses ambitions pour bâtir une équipe performante et gagnante.

L’AS Pikine a tenu, samedi dernier, son assemblée générale. L’occasion pour l’équipe fanion de la banlieue de renouveler sa confiance au président sortant Mamadou Guèye. Cette cérémonie a aussi servi de tribune pour M. Guèye de dresser le bilan des quatre années passées à la tête du club. ‘’Nous pouvons retenir que le bilan passé est globalement positif et satisfaisant. C’est vrai que sur le plan sportif, on a manqué de trophée. C’était une grande ambition d’avoir des trophées pour l’AS Pikine. Nous nous sommes donné les moyens, mais il y a beaucoup de choses qui se conjuguent parmi lesquelles la volonté divine. Dieu n’a pas voulu que pendant ces quatre années que nous ayons un trophée. Nous allons prier, nous donner les moyens pour le mandat qui vient, que nous puissions avoir beaucoup de trophées, car Pikine le mérite’’.

Si les résultats sportifs n’ont pas été reluisants, le président nouvellement réélu a retenu les acquisitions comme point positif. ‘’Aujourd’hui, l’AS Pikine a une académie. Il faut s’en féliciter. Un bus de très haute qualité. L’AS Pikine va mettre en place son siège, mais surtout, elle a connu une stabilité pendant ces quatre dernières années’’.

Monsieur Guèye d’ajouter : ‘’Nous n’avons pas connu un seul mois d’arriéré de salaires, retard de primes. Nous avons aussi une stabilité au niveau de la gestion. C’est un acquis énorme et nous allons continuer sur ces bases. Nous avons vu aujourd’hui la confiance renouvelée du peuple pikinois, du Comité directeur et du bureau de l’AS Pikine, les anciens présidents dont Mamadou Fall avec tout son engagement. Nous avons vu les anciens des Niayes (ancêtre de l’AS Pikine), le préfet, le maire de la ville de Pikine, qui est venu avec un autre niveau d’engagement. Tout cela nous conforte dans l’idée que Pikine a de grands et beaux jours devant lui’’.

Mamadou Guèye a pris l’engagement d’offrir à l’AS Pikine ‘’le niveau de qualité de performance et de prestation que l’on veut. Nous espérons que les trophées suivront’’.

Il faut, selon lui, renforcer le niveau de la formation. Ce qui est une conviction profonde pour les dirigeants du club de la banlieue. Mais aussi, il faut se donner les moyens de procéder à des recrutements ciblés, pour avoir des joueurs de très haut niveau. ‘’Maintenant c’est difficile, car le marché est ce qu’il est. Les clubs aussi veulent garder leurs meilleurs joueurs. Ça aussi, c’est des contraintes et on va en tenir compte. S’il faut aller chercher dans la sous-région, on le fera. En tout cas, on va se donner les moyens d’avoir une équipe compétitive qui va jouer les premiers rôles’’, a conclu le maire de la commune de Djidah Thiaroye Kao.

CHEIKH THIAM