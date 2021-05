Face aux agressions et raids israéliens sur le peuple palestinien, la Coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal (Camis), après les avoir dénoncés, a lancé des appels à l’endroit de la communauté internationale.

‘’Allah a choisi la mosquée d’Al Aqsa qui se trouve en Palestine et en a fait la deuxième mosquée à être construite sur terre. Elle était aussi la destination du voyage nocturne du Messager Mouhammad (PSL) et son point de départ pour l’ascension. Elle fut aussi la première direction de prière des musulmans. Allah a sanctifié et béni ses alentours comme Il en a fait l’héritage éternel de la communauté islamique et une partie de sa croyance et de sa belle histoire’’, rappelle, dans une note de la Coordination des associations et mouvements islamiques du Sénégal (Camis).

Eu égard à cette place que la Palestine occupe dans la religion musulmane, la Camis a décidé de soutenir ses ‘’frères’’ qui sont à Quds et ceux de Gaza qui sont exposés depuis plus de 70 ans à une restriction tyrannique de leurs droits et libertés politiques, le droit à la terre, à une maison, à l’eau, à la vie décente, à la sécurité. Même les libertés de culte, de déplacement et d’expression leur sont privées par la colonisation juive et sioniste qui confisque les terres des Palestiniens et les occupent, regrettent ces musulmans sénégalais.

Selon leur communiqué, en plus de la dernière attaque et de la profanation de la mosquée d’Al Aqsa par la police israélienne ainsi que l’interdiction des musulmans d’y prier durant le mois béni de ramadan, l’armée de l’Etat sioniste continue de perpétrer des raids monstrueux sur la bande de Gaza. Ces raids, poursuit la note, ont causé d’innombrables victimes et blessés de même que des dégâts financiers et matériels qui ont anéanti les infrastructures de l’Etat palestinien. Partant de ce constat macabre, la Camis dénonce et désapprouve les exactions et manœuvres inhumaines dont la terre palestinienne est le théâtre.

Ainsi, la coordination, conformément au droit de la fraternité islamique et par loyauté à la cause palestinienne, a lancé des appels. Il s’agit de l’unité du monde musulman autour des intérêts de la communauté islamique, de ses problèmes futurs et au rejet des divergences et des visions régionalistes et individualistes. Elle attend de l’Organisation de la conférence islamique (OCI), regroupant 57 Etats islamiques, qu’elle mette la pression sur le Conseil de sécurité des Nations Unies pour l’arrêt immédiat de la colonisation sioniste des terres palestiniennes et de l’inimité manifeste juive contre les populations palestiniennes et que leurs droits civiques leur soient rendus.

‘’Nous appelons aussi les imams et prêcheurs, et le commun des musulmans à revivifier la sunna des "qunutes de catastrophes" pour formuler des invocations à l’endroit du peuple palestinien pour que leur soit accordé une victoire et un triomphe contre leurs ennemis en plaçant leur confiance en Allah et ayant la certitude que la communauté islamique héritera tôt ou tard de la mosquée Al Aqsa et de ses alentours’’, a conclu le document.

CHEIKH THIAM