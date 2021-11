L’Association des juristes sénégalaises (AJS) en partenariat avec l’Institut des inégalités a organisé, avant-hier, un atelier sur le dialogue intergénérationnel, dans le cadre du projet ‘’Féminisation de la politique dans la région de Dakar’’, en cette veille d’élections locales.

L’objectif de cette rencontre a été de trouver des solutions pour une implication massive des jeunes femmes dans le milieu politique au Sénégal. Selon la présidente de cette structure, qui présidait cette rencontre, sur les 165 députés qui siègent actuellement à l’Assemblée nationale, seul un à moins de 30 ans.

Ce qui, aux yeux de la commissaire Aby Diallo, fait que les jeunes sont relégués au second plan dans cette institution. ‘’Le Sénégal est un pays composé majoritairement de jeunes et de femmes. Les jeunes constituent plus de 70 % de la population. L’engagement des femmes dans la politique ne date pas d’aujourd’hui, mais le constat est là.

Il n’y a pas assez de femmes dans les instances de décision. Une chose qu’il faut corriger. Il faut que les jeunes femmes s’impliquent davantage en politique et qu’elles aillent chercher les postes de responsabilité et assumer leur rôle dans les instances de décision et non de jouer aux seconds rôles’’, a déclaré la présidente de l’AJS. La rencontre a réuni six communes de la capitale.