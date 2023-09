Après la défaite du Sénégal contre l’Algérie en amical en début de semaine, Sadio Mané se rassure avec une belle prestation sous les couleurs de son club, Al Nassr. Ce samedi, l’attaquant sénégalais a inscrit un des trois de son club qui affrontait Al-Raed en championnat.

Mané a notamment marqué dans le temps additionnel de la première mi-temps portant son nombre total de but à 6 avec Al-Nassr cette saison. Six buts en six matchs pour être plus précis.