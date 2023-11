Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a salué la grande prestation d’Édouard Mendy, qui a effectué des arrêts décisifs, hier, pour sauver son équipe d’une défaite contre le Togo en match comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

‘’On a manqué un tout petit peu de fraicheur’’

‘’C’est un point à l’extérieur ; c’est ce qu’il faut retenir. C’est un championnat. C’était important de gagner chez nous, on l’a fait. On aurait aimé gagner aujourd’hui, mais on est tombé sur une belle équipe du Togo, très motivée, qui avait aussi deux ou trois jours de repos de plus que nous. Je pense qu’on a manqué un tout petit peu de fraicheur avec la chaleur. C’est un match plutôt équilibré. Le nul reflète la physionomie de ce match. Ils ont eu des occasions pour gagner. On a eu aussi des occasions nettes. Le point pris à l’extérieur est satisfaisant. On va continuer à travailler. Il nous a manqué que des buts.’’

‘’Satisfait de l’engagement de mes joueurs’’

‘’En venant ici, on savait que ça allait être un match difficile. C’était le cas. Je suis satisfait de l’engagement de mes joueurs. Ils sont très professionnels. C’est des joueurs qui quittent leurs clubs pour venir défendre les couleurs de l’équipe nationale. Il faut les respecter. Ils ont beaucoup donné dans des périodes où il y a beaucoup de matchs qui s’enchainent dans leurs clubs. Arrivé aujourd’hui avec cette chaleur, à l’extérieur dans un stade bien rempli où pratiquement 90 % était contre nous. C’est très difficile de partir d’ici avec un point. On ne peut pas dire qu’ils se sont économisés. C’est une place difficile. Je ne pense pas que beaucoup d’équipes gagneront ici. La preuve, cela fait deux ans que cette équipe togolaise ne perd pas à domicile.’’

‘’Il y avait trop d’espaces entre nous’’

‘’Dans l’entrejeu, effectivement, on a été basculé en première période. Mais dans l’ensemble, on a su le gérer et rectifier en seconde période. Il y avait trop d’espaces entre notre défense et notre milieu et notre milieu et notre attaque. Les joueurs togolais se sont infiltrés dans ce milieu de terrain, notamment le n°17 (Dermane) qui a touché beaucoup de ballons et en a distillé. On l’a laissé diriger le jeu. Mais en seconde période on a été beaucoup plus compact. On a pu récupérer des ballons et se projeter. En seconde période, on pouvait scorer aussi.’’

‘’Maintenant, cap sur la Can’’

‘’C’était le dernier match. Maintenant, cap sur la Can. Il était important pour nous de partir avec un bon résultat et en capital confiance. On aurait aimé gagner ici, mais avec les deux matchs on a quatre points et on est premier du groupe. On aura le temps de parler de ces éliminatoires de la Coupe du monde après. Aujourd’hui, on est focus sur la Can. Maintenant, on part avec la première place de ce groupe dans un championnat qui sera très difficile. Le Togo viendra à Dakar. C’est les éliminatoires de la Coupe du monde, on sait qu’on doit gagner chez nous et faire au moins match nul à l’extérieur. Donc, on est sur le bon tempo.’’

‘’On a bien défendu’’

‘’On ne sous-estime personne. Tous les matchs sont difficiles. On est les champions d’Afrique et où qu’on ira ce sera une bataille. On ira au Soudan, en RDC, ce sera la même chose. On est l’équipe à battre. On est assez outillé mentalement et aujourd’hui on l’a démontré. Face à une équipe togolaise assez entreprenante, assez costaude, on a répondu comme il fallait. On a gardé nos buts inviolés. Pour gagner des matchs, il faut bien défendre. Aujourd’hui, on a bien défendu avec un gros Édouard Mendy qui nous a maintenus en vie. On s’accroche à ce point.’’

LOUIS GEORGES DIATTA