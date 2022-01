Aliou Cissé a reconnu les difficultés de son équipe à produire du jeu, mais le sélectionneur national retient la qualification en huitièmes de finale.

‘’Je retiens la qualification’’

‘’Je tiens à féliciter les joueurs pour la qualification au deuxième tour. Maintenant, par rapport au contenu, c’est sûr qu’il y a à dire. Nos supporters sont en droit de demander plus que ce que nous avons fourni en première période. Mais je retiens surtout la qualification. On a eu pas mal de pépins en ce début de compétition. C’est vrai qu’on a récupéré l’ensemble de nos joueurs. Mais les choses ne vont pas fonctionner du jour au lendemain. Il nous faudra un peu plus de temps. On est qualifié, on a voulu être premier, on l’est. Maintenant, on a une semaine pour bien travailler avec le groupe qui est là. On va essayer de relever notre niveau de jeu, la prochaine fois.’’

‘’Travailler à ramener nos malades à leur meilleure forme’’

‘’Je l’ai dit depuis le début de cette Can, il faut qu’on ait de l’humilité. Il faut arrêter de penser que sous prétexte qu’on est le Sénégal et qu’on a des brochettes de joueurs qui jouent dans les clubs les plus huppés du monde, forcément, les autres ne travaillent pas. Les autres progressent. Donc, on doit savoir que parfois, ces équipes peuvent nous tenir en échec sur un match. Sur dix rencontres, on peut dire que les neuf, on les gagne, mais sur un, ils sont capables de nous tenir en échec. C’est le cas face à la Guinée et cet après-midi. Je ne suis pas forcément inquiet de la situation. On va continuer à travailler et faire en sorte que nos garçons qui étaient malades reviennent à leur meilleure forme.’’

‘’On aura des joueurs pour pallier l’absence de Kouyaté’’

‘’Cheikhou, c’est un vrai soldat. C’est quelqu’un qui m’a toujours donné satisfaction. Il a été question, en un moment donné, de ne pas le faire débuter. J’ai beaucoup réfléchi à la question de savoir s’il prend ce carton-là il pourra être opérationnel pour les huitièmes de finale. On s’est dit, avec son expérience, il est capable de gérer cette situation. Malheureusement, il a fait une seule faute, je n’ai pas envie de revenir sur l’arbitrage de cet après-midi. Il a pris un carton jaune. Il y a d’autres garçons qui sont là. Alassane est bien actuellement. Pape Matar Sarr aussi, c’est un garçon qui est intéressant. Donc, on aura des joueurs pour pallier son absence.’’

‘’On manque un peu d’efficacité, mais je ne m’inquiète pas’’

‘’Marquer un but au bout de trois journées avec les attaquants qu’on a, beaucoup de gens peuvent se poser des questions. On manque un peu d’efficacité, mais je ne m’inquiète pas. Nos garçons vont revenir à leur meilleur niveau. Actuellement, ça ne rentre pas. Pourtant, on se crée des opportunités. Durant la semaine, on continuera à mettre en place notre animation offensive, à redonner un peu plus confiance à nos joueurs pour marquer plus de buts. Le ratio de buts est insuffisant et l’on en est conscient.’’