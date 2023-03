Le match

‘’C'était important pour nous de gagner ce match, afin de mettre cette équipe du Mozambique à cinq points, en attendant de bien préparer le match retour. Sur le match, on a fait une première mi-temps comme on l'a désiré. On marque quatre buts et les trois on récupère le ballon dans leurs 30 derniers mètres. Ce qui est intéressant, parce qu'on a voulu que notre bloc soit très haut. Le seul regret, c'est le début de la deuxième période où pendant dix ou quinze minutes on a péché. Mais, c'est normal aussi. Quand vous mettez quatre à zéro en première période, l'équipe adverse va revenir avec plus d'envie pour essayer de revenir au score. On regrette vraiment ce but qu'on a pris. On a manqué d'efficacité dans cette deuxième période où on aurait pu marquer un peu plus. On va continuer à travailler, mais on est satisfait de ce résultat qui nous permet de mieux préparer le match retour.

On a joué un 4-3-3 dans lequel j'ai demandé au trois attaquants, Iliman, Sadio et Boulaye, de nous apporter de la percussion, des combinaisons. Si vous regardez bien que ce soit Pape Matar Sarr et Idrissa Gana Gueye sont arrivés très proches de Sadio et Iliman pour combiner en ayant Sabaly un peu plus bas. Dans la semaine, j'ai trouvé cette volonté de vouloir construire et jouer ensemble. Et cela nous a permis de trouver des brèches, de contourner, centrer et marquer des buts.’’

Sadio Mané

‘’Il y a eu des choses assez intéressantes. Il ne faut pas oublier que Sadio revient d'une blessure de quatre mois. Il lui faut un peu de temps pour retrouver un peu plus de fraîcheur physique, de confiance. Dans l'ensemble, je trouve qu'il a fait ce qu'il avait à faire. Il a aidé l'équipe en défendant et il a marqué un but. Ce qui est important. Il est sur la voie de retrouver son meilleur niveau. Ce qu'il a fait, par moment, est très intéressant. Je suis très satisfait de sa prestation.’’

Abdoulaye Seck

‘’Abdoulaye Seck a déjà joué avec Koulybaly, même si c’est un seul match. C’était assez complémentaire sur le plan défensif ou les remontées de balle. Je le connais depuis que j'étais entraîneur des Olympiques. C'est un garçon qui a toujours fait partie de nos plans. Il n'a pas été choisi à la Coupe du monde, mais il est de retour. Je n'ai jamais douté de ses qualités. On n'avait pas besoin de lui, parce qu'il y avait une paire centrale qui fonctionnait très bien. Il est le plus compétitif de tous les joueurs dans l’axe. Moussa Niakhaté revient de blessure, il y a seulement quelques semaines. La cohérence voudrait que ce soit Abdoulaye Seck qui joue.’’

Match retour

‘’Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. On va vers un match très compliqué, parce qu'on sera très attendu à Maputo. On est aussi conscient qu'il est difficile de gagner là-bas. Mais ce groupe a l'expérience des voyages. On ira là-bas avec beaucoup de confiance et d'humilité.’’

L.G. DIATTA