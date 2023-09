Le choc tant attendu entre le Sénégal et l’Algérie va se jouer ce soir (19 h) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les deux équipes préparent la Can-2023 en Côte d’Ivoire.

Le Sénégal, champion d’Afrique en titre, et l’Algérie, championne sortante, vont se retrouver ce soir (19 h) au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour un match amical de prestige. Cette affiche est le remake de la finale de la Can-2019 remportée par l’équipe algérienne (1-0) grâce à un but matinal de Baghdad Bounedjah (2e). Les deux équipes ne se sont plus rencontrées depuis ce match. Entre-temps, le Sénégal a remporté son premier titre de champion d’Afrique en battant en finale l’Égypte (0-0, 4tab2) lors de l’édition suivante au Cameroun. Alors que l’Algérie, championne d’Afrique sortante, était éliminée dès le premier tour.

Les deux équipes ont décroché leur ticket qualificatif pour la prochaine Can en Côte d’Ivoire. Le Sénégal a terminé 1er de la poule L avec 14 pts. Les Lions sont restés invaincus en remportant quatre victoires et concédé deux nuls. Les Fennecs (16 pts) ont fait mieux dans le groupe F qu’ils ont dominé avec cinq victoires et un nul.

Cette rencontre est donc une bonne occasion pour les deux sélections de se préparer pour le plus grand rendez-vous du football africain. Pour le sélectionneur national, l’Algérie est un bon client pour préparer la conservation du titre. Les Fennecs se sont révélés être un épouvantail pour les Lions. En sept rencontres, l’Algérie a obtenu cinq victoires et deux nuls. C’est aussi une occasion de vaincre le signe indien. Pour cela, Aliou Cissé a convoqué 25 joueurs dont deux nouveaux, Lamine Camara et Abdoulaye Niakhaté Ndiaye. Il a aussi rappelé Édouard Mendy, qui n’était plus revenu en sélection depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’ancien portier de Chelsea, qui a retrouvé du temps de jeu à Al-Ahli, pourrait être titulaire ce soir. En défense, on devrait retrouver sur les côtés Youssouf Sabaly à droite et à gauche, soit Ismaïl Jakobs soit Abdallah Ndour. Dans l’axe, le coach pourrait reconduire la paire Kalidou Koulibaly-Moussa Niakhaté, qui avait été alignée contre le Brésil en juin dernier. En l’absence de Nampalys Mendy et Pape Guèye, on pourrait retrouver au milieu de terrain le trio Pathé Ciss-Idrissa Gana Guèye-Pape Matar Sarr.

En attaque, l’équipe sera amputée de deux éléments clés, à savoir Ismaïla Sarr et Boulaye Dia blessés à l’entrainement. Le premier souffre d’une lésion du muscle droit fémoral, tandis que le second a subi une blessure aux ischio-jambiers gauches et devront tous les deux être indisponibles pour au moins deux semaines. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, c’est Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye qui devraient profiter de ces deux défections. Les attaquants de Chelsea et de Marseille devraient être alignés respectivement à la pointe et à droite de l’attaque, avec Sadio Mané à gauche.

Côté algérien, l’heure est au ‘’rajeunissement’’ de l’effectif pour aller reconquérir le titre continental en Côte d’Ivoire. Il n’y a pas meilleur test, selon le sélectionneur national de l’Algérie, que d’affronter le champion en titre pour affûter les armes de ses jeunes joueurs. ‘’Aller au Sénégal, jouer contre le champion en titre, la référence en Afrique, j’ai même envie de dire l’ogre africain, c’est génial. Leur dernier match amical prouve leur qualité : ils ont joué contre le Brésil et ils ont gagné largement. C’est pour nous un match important dans le sens où l’on a envie de performer contre les gros, en plus à l’extérieur. J’ai envie de me mettre dans cette situation avant Can, pour nous préparer à jouer éventuellement une finale ou une demi-finale dans la prochaine Can. On a cette idée de progression avec nos nouveaux joueurs, donc ils doivent connaître ça’’, a déclaré Djamel Belmadi.

Les Fennecs ont été tenus en échec à domicile par la Tanzanie (0-0) lors de la dernière journée des éliminatoires de la Can-2023. Ils devront se passer des services de Houssem Aouar, blessé à la cuisse.

ALIOU CISSÉ (COACH SÉNÉGAL)

‘’On est prêt à affronter l’Algérie’’

A quelques heures de la rencontre amicale contre l’Algérie, le sélectionneur national a donné les dispositions prises pour ce match de préparation de la Can-2023. Selon Aliou Cissé, les Lions sont prêts à affronter leurs bourreaux de la finale 2019 en Égypte.

L’absence d’Ismaïla Sarr

‘’On a un bon groupe, assez large. En mettant en place cette liste, on s’était préparé à toute éventualité. Ce qui est important, c’est que l’équipe du Sénégal constitue un groupe de qualité. On a la possibilité de changer même des joueurs blessés, même si on connait l’importance d’Ismaïla. C’est l’occasion aussi pour d’autres qu’on n’a pas vus depuis longtemps de reprendre leur place et aider l’équipe à faire un très bon match demain. Sinon, l’ensemble du groupe est là et on a bien travaillé toute la semaine pour préparer ce match qui va en direction de la Can en Côte d’Ivoire.’’

Le match contre l’Algérie

‘’On a préparé ce match depuis quatre, cinq jours. Aujourd’hui, on est prêt à affronter cette équipe algérienne. Elle fait partie des meilleures d’Afrique. Ce sont ces matchs-là dont les Africains ont besoin. Ce sera un très grand match. On a envie d’être à la hauteur de cet événement. Mais il n’y aura aucune revanche ou vengeance à prendre. 2019, c’était il y a quatre ans. Beaucoup de choses se sont passées entre 2019 et aujourd’hui. Il y a peu de joueurs de 2019 qui sont avec nous et pareil pour l’Algérie. L’important, c’est de préparer la Can. On a la chance de s’être qualifié au bout de quatre journées. Donc, on se prépare avec l’Algérie et au mois d’octobre le Mali et le Cameroun.’’

La comparaison avec Belmadi

‘’Je pense qu’avec Djamel, on a pratiquement des destins similaires. Il a été international dans son pays, moi de même. Il a joué dans des clubs où j’ai joué comme au Paris Saint-Germain. Donc, forcément, la comparaison est faite et les gens se demandent qui d’entre nous est le meilleur entraîneur. Mais on a perdu deux matchs en 2019. Ce sont ces matchs-là qui nous ont permis de gagner la Can en 2022. On a énormément appris et depuis 2019, on s’est refait et on a répondu présent à toutes les compétitions sur le continent. Cela prouve notre caractère, notre force. En réalité, ce n’est pas Djamel et moi qui allons jouer, mais on sera sur le banc pour pousser nos équipes. La dernière fois que j’ai joué contre l’Algérie, on a gagné ici. Si on regarde les performances des deux équipes depuis 2019, le Sénégal est nettement au-dessus. Mais il faudra le montrer sur le terrain demain.’’

GANA SUR LAMINE CAMARA

‘’Le plus dur, ce n’est pas de venir la première fois en sélection, mais d’y rester’’

‘’Concernant Lamine Camara, c’est un jeune que je suis beaucoup, que j’aime beaucoup. On est là pour l’aider. Le n°5 ? Pourquoi pas un jour pour lui, mais il faudra qu’il prouve et qu’il continue sur ce chemin-là. Comme le dit souvent le coach, le plus dur, ce n’est pas de venir la première fois en sélection, mais d’y rester. C’est de faire des performances en club. Et quand on vient en équipe nationale, ce n’est pas pour les vacances. S’ils (les nouveaux joueurs) sont là, c’est qu’ils ont beaucoup de qualités, le coach les a supervisés et pense qu’ils peuvent apporter. Nous, on est là pour leur faciliter l’intégration et surtout leur montrer le chemin. Parce qu’on a beaucoup de cadres qui peuvent faire ça et eux, ils sont l’avenir de la sélection. C’est super pour le peuple et pour l’équipe.’’

LOUIS GEORGES DIATTA (AVEC FSFTV)