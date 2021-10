L’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) honore un de ses illustres représentants. A son retour à Dakar, après sa brillante participation au concours international ‘’Ma thèse en 180 secondes’’, la doctorante en droit privé, Aminata Sourang Mbaye Diouf, a été reçue et félicitée par le recteur et la fondation de l'Ucad.

En compagnie de sa directrice de thèse, le Pr. Françoise Bineta Dieng, la pensionnaire de l'Ecole doctorale juridique, politique, économique et gestion (ED-JPEG) a présenté au Pr. Ahmadou Aly Mbaye son trophée de vice-championne du monde obtenu à ce concours international. ‘’Ma thèse en 180 secondes’’ permet aux doctorants de présenter leur sujet de recherche, en français et en termes simples, à un auditoire profane et diversifié.

Chaque étudiant ou étudiante doit faire, en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Le tout avec l’appui d’une seule diapositive ! Aminata Sourang Mbaye Diouf a présenté sa thèse sur ‘’La transmission des entreprises familiales au Sénégal’’. A l’image du recteur de l’université de Dakar, la fondation Ucad, par la voix de son administrateur général, a également félicité la brillante jeune étudiante.

Dans une lettre de félicitation à l’endroit de ‘’Chère Alumni de l'Ucad’’, El Hadj Mbaye écrit : ‘’Cette consécration internationale représente également un motif de fierté pour le Sénégal dont vous êtes une digne représentante et pour l'université Cheikh Anta Diop, en particulier l'Ecole doctorale. Aussi, la fondation demeure convaincue que cette prestigieuse distinction qui contribue au rayonnement de l'Ucad, ne fera qu'accroître votre détermination à poursuivre dans cette belle voie.’’