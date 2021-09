‘’Le Sénégal se joint à la communauté africaine et internationale pour saluer la mémoire d’un fils du Cameroun devenu de par son rayonnement, l’impact de sa voix et de son œuvre, un fils de l’Afrique et de toute l’Afrique. Un fils du monde, partout où le rêve de l’homme se fait pont, passerelle, partage, culture et paix’’.

Le ministre de la Culture et de la Communication rend ainsi hommage à l’ancien journaliste à France Médias Amobé Mévègué. Aussi, déclare Abdoulaye Diop, ‘’le Sénégal porte et portera toujours ce message de fraternité et de rencontre panhumaine qu’Amobé Mévègué incarnait de son vivant.

Le journaliste et homme de culture a porté sur la place de Paris la voix de son continent. Comme dans les années 40 où le mouvement de la Négritude tenait le flambeau en plein Occident, pour dire non au racisme, pour dire non à l’humiliation de l’homme noir.

Amobé Mévègué était un semeur de paix et de fraternité. Il avait trop tôt compris combien les armes de la culture étaient « miraculeuses », combien elles servaient la plus belle des causes : celle de la rencontre entre les hommes dans le respect mutuel et l’échange fécond’’. Comme l’a dit implicitement Youssou Ndour dans son tweet après le décès, du journaliste, Amobé était du Sénégal.

‘’Il l’aimait doublement pour ce que ce pays des lettres et des arts a donné au monde. Pour ce qu’ Amobé Mévègué lui-même a donné à ce pays en y prenant épouse. Avec le Sénégal, il a fondé une famille. Il était de notre sang. Nous ne devons jamais l’oublier’’, ajoute-t-il.