En présence de ses conseillers, de la présidente du Haut conseil du dialogue social, des ministres du Travail, des collectivités territoriales, du directeur général du Budget, entre autres directeurs généraux, et du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le Premier ministre Amadou Bâ a reçu en audience une délégation de l'Asas And Gueusseum conduite par Mballo Dia Thiam et composée des membres du Directoire national élargi aux 14 présidents d'assemblées générales de région And Gueus seum forte de 37 membres. C’était le 7 mars dernier.