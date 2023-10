Le Bureau politique d’And-Jëf/PADS-Authentique s’est réuni le samedi 14 octobre 2023 en présence des délégués de 40 fédérations du parti. Selon un communiqué parvenu à notre rédaction, le Bureau politique considère comme une tâche importante la reprise des tournées politiques avec pour objectifs de redynamiser les militants à la base, de retrouver le goût de la pratique du travail collectif de l’activité sur le terrain et de la production intellectuelle.

Après une évaluation critique de la situation politique nationale, des tensions qui ont prévalu depuis 2021, des dégâts matériels et moraux qui ont sapé la stabilité politique et économique du Sénégal, des nouveaux enjeux liés à l’exploitation du pétrole et du gaz, des menaces terroristes à nos frontières, a poursuivi le document, le BP a décidé de confirmer sa position dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. "Le Bureau politique entérine le choix porté par la Conférence des leaders de Benno sur le camarade Amadou Ba. Une rencontre bilatérale sera organisée à cet effet.

Le Bureau politique, dans les conditions actuelles, a jugé indispensable l’organisation du 5e Congrès ordinaire du parti pour revisiter notre orientation et notre stratégie politique dans le nouveau contexte mondial et national d’aujourd’hui. Aujourd’hui plus que jamais, le parti doit assumer ses choix et prendre ses responsabilités. Le Bureau politique considère comme une tâche importante la reprise des tournées politiques avec pour objectifs de redynamiser les militants à la base, de retrouver le goût de la pratique du travail collectif de l’activité sur le terrain et de la production intellectuelle.

Et puisque nous sommes dans une démocratie médiatique, le Bureau politique exhorte les camarades à davantage développer et à diversifier le volet communication dans les médias classiques, mais aussi dans les médias sociaux et les jeunes ont un rôle crucial à jouer dans ce domaine", a expliqué la même source.