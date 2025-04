Ce samedi 26 avril, le coordonnateur départemental de PASTEF, El Malick Ndiaye, a tenu une réunion de coordination avec les responsables des 19 communes pour massifier le parti et préparer les prochaines élections locales.

El Malick Ndiaye, coordonnateur départemental de PASTEF à Linguère, a arrondi les angles avec ses militants pour préparer les prochaines élections locales. « Nous sommes venus à Linguère pour des activités à la fois sociales et politiques. Nous avons participé à la cérémonie de réception de l’école Daouda Dia de Linguère, qui a été entièrement réhabilitée par un fils du Jolof, à savoir Cheikh Ibrahima Ndiaye, un jeune très engagé et patriotique. À la suite de cette cérémonie, nous nous sommes retrouvés pour une réunion de la coordination départementale élargie afin de discuter globalement des doléances des responsables du parti, et surtout de la situation du parti dans le département, pour parler de massification, de stratégie électorale et de préparation des prochaines locales. Le parti PASTEF est sur une dynamique ascendante, car nous avons largement gagné l’élection présidentielle et nous avons réitéré aux législatives. Pour les locales, nous espérons réaliser un très grand score pour rafler toutes les communes du département, mais aussi du Sénégal. Avoir les pouvoirs exécutifs et législatifs ne suffit pas ; la gouvernance locale est un maillon très important dans la vision Sénégal 2050. Si nous n’arrivons pas à gagner les élections locales, nous ne pourrons pas réellement déployer le projet et la vision du Président de la République. C’est pourquoi nous nous y mettons dès maintenant, pour qu’en 2027 cela ne soit qu’une formalité pour nous », a-t-il déclaré devant ses militants, venus massivement des 19 communes du département.

En marge de cette réunion politique, le Président de l’Assemblée nationale a assisté à la cérémonie de réception des travaux à l’école Daouda Dia. En présence des autorités administratives et coutumières, le donateur et parrain de cette cérémonie, Cheikh Ibrahima Ndiaye dit Lampe, DG de la SENTER SA, a magnifié cette journée : « Je suis formé par d’éminents enseignants, des professeurs qui m’ont inculqué dès le bas âge les vertus de l’engagement, de la solidarité et du goût de l’effort. Aujourd’hui, il y a plus de 30 ans que j’ai quitté cette école, mais penser à y revenir pour la réhabiliter est une grande fierté pour moi et un devoir de citoyenneté et de redevabilité. C’est avec beaucoup de modestie et d’humilité que je vois cette école renaître dans un environnement compatible avec des conditions de travail décentes pour nos enfants de la commune de Linguère’’, a lancé le jeune ingénieur et cadre du Jolof.

Poursuivant son propos, le bienfaiteur a fait ce constat : « Les élèves n’embrassent pas beaucoup les séries scientifiques. Lorsque nous étions au lycée, nous avions un proviseur qui misait sur nous et qui ne remplissait aucune condition pour ériger la série S1. Pourtant, en pariant sur nous à l’époque, Dieu merci, nous avons tous réussi. Aujourd’hui, le constat est général dans tous les lycées ; les autorités académiques ont pris le sujet à bras le corps, et c’est heureux de souligner que dans les séries scientifiques, il y a une prédominance de la gent féminine. C’est quelque chose à magnifier, mais il faut que le corps professoral et l’encadrement continuent à encourager les élèves à s’orienter vers les matières scientifiques. Ce sont des matières qui offrent de nombreux débouchés professionnels, comme médecins, ingénieurs, architectes, pour développer notre pays et qui répondent aussi à la nouvelle vision Sénégal 2050. »

Ensuite, il a remercié la deuxième personnalité de l’État, El Malick Ndiaye, qui a fait le déplacement, le préfet du département, le maire ainsi que les autorités.

PAR MOR MBATHIO NDIAYE