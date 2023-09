La présidente et candidate d’Alternative pour la relève citoyenne (Arc) est une combattante des causes sociales et l'avocate des jeunes. À côté de ses prises de position limpides, Anta Babacar Ngom Diack n'hésite pas également à s'attaquer de manière parfois frontale au pouvoir actuel et à ses candidats désigné et forcé.

À seulement quelques mois de la Présidentielle, les candidats essayent d'occuper l'espace public. Sorties, déclarations, toutes les occasions sont saisies pour s'adresser aux futurs électeurs. Dans ce vaste terrain de conquête, la présidente de l'Arc, Anta Babacar Ngom, compte tirer son épingle du jeu. Et cela semble être en train de lui réussir. Lors de la "Nuit du social" organisée samedi dernier par les Racines de l'espoir, elle a fait sensation.

"Je me réjouis d’être parmi vous ce soir, dans cette illustre assemblée emplie de personnes au cœur généreux et bienveillant. Vous êtes toutes et tous des êtres exceptionnels, et je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Sophie Guèye, l'âme inspiratrice de cette merveilleuse soirée que nous appelons la ‘Nuit du social’. Sophie a eu la générosité de nous inviter à rejoindre cette célébration de la vie, de la dignité et de l'humanité", a-t-elle déclaré lors de sa prise de parole.

La présidente de l’Arc d’embrayer : "Je m'appelle Anta Babacar et même si je suis candidate aux élections présidentielles, ce soir, je souhaite mettre de côté la politique pour mettre en avant notre engagement envers l'action sociale et humanitaire. C'est un privilège pour moi d'être ici parmi vous, car je constate que vous incarnez concrètement des valeurs qui me tiennent à cœur".

En effet, elle n'a pas tari d'éloges à l'endroit de ses hôtes, en les encourageant à maintenir le cap social. ‘’Les Racines de l'espoir ne se résument pas pour moi à une simple association sénégalaise et internationale œuvrant dans le domaine social. C'est bien plus que cela. Sophie, ainsi que tous celles et ceux qui la soutiennent, nous rappelle que l'unité peut nous guider vers un avenir meilleur. En choisissant d'agir de manière désintéressée, vous apportez un réconfort inestimable aux personnes les plus vulnérables de notre société. Alors, je vous félicite pour votre disponibilité et votre générosité’’.

Selon le leader de l'Arc, ce témoignage est tout sauf anodin, dans la mesure où l’association les Racines de l'espoir épouse parfaitement son idéal social pour le Sénégal. D’ailleurs, cet engagement commun au nom du social pourrait, selon Anta Babacar Ngom, aboutir à des collaborations entre les deux structures. "Je partage vos préoccupations et je serais honorée de collaborer main dans la main avec vous, citoyens et acteurs sociaux, pour édifier des solutions durables, viables et surtout profondément citoyennes’’.

Anta sans gants !

Au-delà de l'aspect social qui sous-tend sa candidature, Anta Babacar sait aussi être d'attaque sur l'arène politique. Ainsi, la candidate à la prochaine Présidentielle invite les Sénégalais à snober tout simplement le candidat de la mouvance présidentielle ainsi que les dissidents qui veulent prendre part à l'échéance de 2024.

"Cette semaine, j’ai vu comme vous de nouveaux candidats issus de la coalition du président sortant, se précipiter dans l’élection présidentielle, soit parce qu’ils sont choisis ou ils sont frustrés de n’avoir pas été choisis. Ce sont tous des candidats de continuité. Apparemment, tout va tellement bien au Sénégal qu’il ne faut rien changer, n’est-ce pas ? Cela démontre à quel point ils n’ont pas compris la situation que traverse le Sénégal. Ils n'ont donc rien écouté, ils n’ont pas entendu nos cris, nos pleurs, nos souffrances. Ils n’ont pas entendu ce que disent et ressentent les jeunes et n’ont pas pris en compte leurs besoins de changement", a-t-elle commenté.

En résumé, Anta Babacar Ngom s'est mue en un véritable rempart entre le peuple et les candidats du pouvoir sortant. "Ils croient que les Sénégalais n’ont pas compris ce qu’ils manigancent et qu’ils vont accepter cette mascarade sans réagir. Ils croient que nous allons marcher à leur petit jeu de pouvoir en créant une majorité et une opposition de façade dans un déni total de démocratie. Mes chers concitoyens, montrons-leur que nous ne sommes pas dupes et que nos voix ne sont pas à vendre. Montrons-leur que nous avons plus d’ambition pour le Sénégal’’.

Anta a ensuite fait part de l'alternative que constitue sa candidature pour la prochaine élection. "Je veux incarner cette relève qui proposera l'alternative citoyenne tant attendue par notre pays. J'y crois profondément, je le ressens dans mes tripes. Oui, je crois en notre avenir, je crois en toutes les forces du Sénégal, nos hommes, nos femmes et en particulier notre jeunesse. Comment pouvons-nous espérer que les Sénégalais y croient si nos jeunes n'y croient plus ? Si nos jeunes ont perdu confiance en l’avenir, confiance en l’Administration, confiance en la justice ?", se demande la candidate.

La jeunesse au centre de l'idéal Arc

Pour mieux s'enquérir des occupations de la jeunesse, Anta Babacar Ngom veut aussi miser sur le contact direct. C'est ainsi qu'elle invite les jeunes à prendre part à une nouvelle émission, ‘’Les yeux dans les yeux’’ qu’ils vont lancer prochainement. Ce sera l’occasion pour elle et ses collaborateurs de les écouter, de dialoguer et échanger avec eux. "Je veux inspirer notre jeunesse pour qu’elle réussisse et réalise ses rêves, développe Mme Diack, ici au Sénégal. Regagner confiance et faire renaître l’espoir. Nous sommes la source inépuisable d'énergie et de renouveau. C’est ensemble que nous devons restaurer notre fierté nationale. Ma candidature est celle de la renaissance du Sénégal", assure-t-elle.

MAMADOU DIOP