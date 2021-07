La Banque nationale pour le développement économique (BNDE) a bénéficié d’un financement de 12 millions d’euros de la Société islamique de développement du secteur privé (Sid), soit plus de 7,9 milliards de francs CFA, pour appuyer les petites et moyennes entreprises (PME) touchées par les impacts de la Covid-19. L’accord a été signé hier, entre les deux parties.

La Banque nationale pour le développement économique (BNDE) a reçu, hier, un financement d’environ 7,9 milliards de francs CFA de la part de la Société islamique de développement du secteur privé (Sid). La nouvelle convention de financement a été signée hier mardi, entre les deux parties. ‘’La deuxième ligne de financement, objet de la présente cérémonie, viendra en renforcement des capacités de résilience des entreprises et secteurs impactés par la pandémie de Covid-19, notamment les secteurs du transport aérien, de l’industrie de transformation. Ses conditions (montant de 12 millions d’euros, soit environ 7,9 milliards de francs CFA ; maturité de 3 ans ; marge de profit de 4,25 %) nous permettront d’être compétitifs et de venir en appoint aux entreprises, à travers des financements Mourabaha’’, explique Mamadou Dème, représentant le directeur général de la Banque nationale pour le développement économique (BNDE) à cette occasion.

D’après ce dernier, leur structure prend l’engagement ‘’ferme de veiller à atteindre’’ les mêmes résultats qu’avec la première ligne, grâce notamment à l’expérience engrangée avec une autre filiale de la Bid, l’ITFC qui, depuis 2016, accompagne la banque dans le financement des campagnes de commercialisation agricole. ‘’La Sid a déjà mis à notre disposition, en juillet 2019, une première ligne de financement de 8 millions d’euros, soit plus de 5,2 milliards de francs CFA, d’une durée de 5 ans, au taux de profit de 5 %. Pour une bonne utilisation de cette première ligne pour la banque, un accent avait été mis sur la formation. Aujourd’hui, les équipes commerciales sont bien formées en finance islamique pour une prise en charge correcte et conforme des besoins de gestion de la ligne. Cette ligne a donc permis de financer les projets d’investissements d’entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la santé avec des marges de profit qui tournent autour de 8 % et 9 %’’, rappelle-t-il.

Au-delà des ressources qui seront mises à sa disposition par le mécanisme d’un contrat Wakala, M. Dème estime que c’est la confiance renouvelée en la BNDE. Ceci venant de partenaires de qualité comme la Bid et de ses filiales qui revêt, à leurs yeux, une signification particulière.

‘’En effet, elle confirme que notre banque, malgré son relatif jeune âge, a su se hisser aux normes et standards internationaux’’, soutient-il.

Pour sa part, le président-directeur général de la Société islamique de développement du secteur privé (Sid) a témoigné que ce financement est conforme aux engagements de la Sid d’aider l’économie du Sénégal à faire face aux impacts de la crise de Covid-19, à renforcer l’inclusion financière. ‘’Cette facilité a été étendue à la banque sur la base de vérifications nécessaires qui ont été plus que satisfaisantes et qui ont démontré la performance financière positive de la banque. Ceci étant un pionnier dans le secteur bancaire des PME, ayant une gouvernance et un leadership solide du Conseil d’administration et de la direction. La BNDE ayant démontré sa capacité à déployer des lignes de financement de la Sid, nous ne doutons pas que cette dernière apporte un soutien supplémentaire aux entreprises du secteur privé qui ont été touchées par la Covid. Elle favorisera une plus grande sensibilisation par rapport à la finance islamique dans le secteur bancaire sénégalais’’, annonce Ayman Seyjini.

Plus de 74 milliards de francs CFA reçus de la Bid

Au-delà de ces apports financiers, le directeur de cabinet du ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération a souligné que dès les premiers moments de la pandémie, la Banque islamique de développement (Bid) a débloqué un montant cumulé de 133 millions de dollars US, soit plus de 74 milliards de francs CFA. Une enveloppe qui a été répartie ainsi : environ 24 milliards d’appui au ministère de la Santé ; près de 47 milliards destinés au programme d’aide alimentaire et presque 3 milliards au bénéfice de l’Institut Pasteur de Dakar. ‘’Les bonnes relations de partenariat entre la BNDE et la Sid, qui ont notamment permis la mise à disposition d’une première ligne de financement signée en juillet 2019, et par laquelle la Sid a donné pouvoir à la BNDE de conclure en son nom et pour son compte des contrats de Murabaha avec des entreprises sénégalaises éligibles pour l’acquisition d’actifs. Cette ligne a rendu possible le financement par la BNDE de projets d’investissements de quatre entreprises à des taux qui tournent autour de 8 et 9 %’’, rapporte Khalifa Sarr.

Le directeur de cabinet d’Amadou Hott a indiqué que la Sid a contribué ‘’significativement’’ au renforcement des capacités financières de la BNDE, ce qui, dans ce contexte de pandémie, lui a permis de réaffirmer sa position de banque nationale de référence, partenaire privilégiée des PME, grâce à son sens de l’innovation et à son accessibilité.

‘’En effet, dans le cadre du Programme de résilience économique et social (Pres), la BNDE a confirmé son importance stratégique et affirmé un leadership incontestable en apportant l’essentiel du financement du mécanisme de résilience. La banque a injecté plus de 3 785 milliards de francs CFA dans les secteurs de l’industrie, du transport, du BTP, du commerce, de la distribution d’eau en faveur de plusieurs entreprises impactées par la pandémie de Covid-19’’, poursuit-il.

Khalifa Sarr a aussi signalé que la Sid a mis à disposition de cette facilité qui s'inscrit dans le cadre de l'allocation de la ligne de financement Covid-19 plus de 111 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé des pays membres touchés par la pandémie, en s'appuyant sur l'expertise de leurs systèmes bancaires.

‘’Cette ligne va renforcer les capacités d’intervention de la banque et lui permettre de mieux jouer son rôle de leadership dans la consolidation de la résilience des entreprises en vue d’amorcer une relance durable de l’économie nationale’’, note-t-il.

Avant de rappeler la mise en place de la ligne de financement de 22,3 milliards de francs CFA par la Bid et la Sid pour le Fonds de garantie des investissements prioritaires (Fongip) au profit des PME. ‘’La partie sénégalaise prendra toutes les dispositions nécessaires afin que les discussions en cours pour la mise en œuvre de cette importante ligne de financement aboutissent le plus rapidement possible, pour le bénéfice de nos PME. J’invite la Bid, mais surtout la Sid, à considérer des partenariats similaires avec le Fonsis (Fonds souverain d’investissements stratégiques) ou la CDC (Caisse de dépôts et de consignations) qui sont des véhicules d’investissement en fonds propres, ayant un rôle clé dans le développement de l’économie nationale’’, promet M. Dème.

