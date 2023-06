À peine libres, les députés Massata Samb et Mamadou Niang promettent d’user de toutes les voies et recours pour préserver leur mandat de député. Condamnés, en première instance, à six mois d’emprisonnement ferme, ils ont interjeté appel.

Après six mois de détention, les députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, hument enfin l’air de la liberté. À peine sortis, ils se sont confiés aux journalistes. Ayant pris la parole en premier, Massata Samb a réitéré son allégeance à son guide religieux Serigne Moustapha Sy. ‘’Quiconque s'attaque à Serigne Moustapha Sy, nous allons nous dresser contre lui. On n’a rien à faire d'un mandat. On n'a pas besoin de mandat. Ce n'est pas ce mandat qui nous retient ici. Ce que nous pouvons dire c'est que nous sommes des talibés. Quand cette affaire est survenue, nous n'avions même pas en tête que nous sommes des députés. Nous ne pensions même pas à ça. En ce moment, nous avons agi en tant que talibés’’, a-t-il lancé.

Moins virulent, Mamadou Niang déclare : ‘’C'est le peuple qui nous a élus et envoyés à l'Assemblée nationale, et non l'APR ou Benno Bokk Yaakaar. Tout ce qu'ils veulent, c'est confisquer nos mandats. Mais, nous allons nous battre jusqu'au bout pour cela.’’

‘’Nous remercions toutes les femmes du Sénégal. S'il y a une parmi elles, sous le coup de l'émotion qui avait tenu des propos discourtois à notre encontre, beaucoup d'autres femmes sont venues nous soutenir. Elles l’ont fait avec la raison, parce que le pays a des valeurs. Et personne n'a le droit de les briser. On ne peut pas développer un programme économique dans ce pays sans pour autant cultiver la paix sociale. La provocation n'est pas bien’’, a-t-il martelé.

Il renseigne qu’en détention, ils ont appris beaucoup de choses. ‘’Nous savons qu'ils ont échoué sur le plan judiciaire. Parce qu'il y a beaucoup de détentions arbitraires. Actuellement, la prison de Rebeuss est surpeuplée. Parce qu'on a interpellé tout individu croisé dans la rue et qui est taxé de manifestant’’, a-t-il déploré.

Pour rappel, Mamadou Niang et Massata Samb ont été jugés puis condamnés à six mois de prison ferme pour coups et blessures volontaires faisant état d'une incapacité temporaire de travail de 23 jours sur leur collègue Amy Ndiaye Gnibi. Et pour les dommages et intérêts, ils devaient payer la somme de cinq millions F CFA à celle-ci. Ils avaient aussi écopé d'une amende de 100 000 F CFA chacun. Mais ils ont interjeté appel pour contester cette décision de justice.

