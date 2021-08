Les élections locales sont encore loin, mais l’ouverture, le 31 juillet dernier, de la période exceptionnelle de révision des listes électorales, a lancé le point de départ des activités électorales des partis politiques. Décidé à garder sa position acquise, lors des dernières joutes municipales, le leader de l’APR a sonné la mobilisation et défini les priorités.

Malgré les ravages occasionnés par le variant Delta dans bien des secteurs économiques et sociaux du pays, il existe un domaine dans lequel les plans établis continuent à être déroulés. Les inquiétudes et alertes des médecins ne semblent pas avoir d’effets sur les partis politiques dont les agendas restent chargés, en vue de la tenue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. Même au sommet de l’Etat, l’optimisme reste de mise. Au point que, dans une circulaire datée du 1er août 2021, le secrétaire général de l’Alliance pour la République (APR), parti au pouvoir, lance la mobilisation des troupes en vue de la ‘’préparation victorieuse des prochaines élections’’. Ceci, précise Macky Sall, par le respect d’un certain nombre de ‘’principes directeurs d’action : l’unité, l’ouverture, le consensus, la discipline et la mobilisation’’.

Tout avait commencé avec les tournées économiques (ou politiques) du président de la République dans le centre, le nord, le nord-est et le sud-est du Sénégal. Déjà à Kaffrine, où la bataille pour le contrôle de la mairie oppose le maire socialiste sortant Abdoulaye Wilane et le ministre ‘’apériste’’ Abdoulaye Sow, le leader de l’APR s’était montré en rassembleur. Devant ces deux éléments, Macky rappelait ses troupes à l’ordre : ‘’Si vous avez le même objectif et la même vision, si vous voulez vraiment me soutenir, ce n’est pas la peine de vous désunir. Qui sera maire ou président de département ? Ça n’a pas d’importance pour le Sénégal, en ce moment. Ce qui est important, c’est de m’écouter au moment venu, pour que je vous dise ce qu’on doit faire. C’est ce qui nous a toujours menés à la victoire. (…) Nous, nous irons sous la bannière de Benno Bokk Yaakaar. Aucun militant n’ira sous la bannière d’une autre liste. Je tenais à le dire.’’

Quatre exigences politiques et citoyennes à appliquer par les responsables politiques

Maintenant que la période de révision exceptionnelle des listes électorales en vue des prochaines joutes municipales et départementales a commencé, le 31 juillet 2021 et se termine le 14 septembre prochain, sur l’ensemble du territoire, est venu le moment de donner les premières consignes. Dans cette optique, il invite tous les responsables et militants de l’APR à appliquer dès à présent les quatre exigences politiques et citoyennes. En premier lieu, il s’agit ‘’d’inscrire massivement nos compatriotes pour permettre à chaque Sénégalais d’accomplir librement son devoir d’électeur’’.

Cette opération reste controversée, puisqu’elle ne peut désormais se faire qu’avec la carte nationale d’identité. Lundi, la fédération départementale PDS de Saint-Louis déplorait une volonté du pouvoir d’empêcher ‘’plus de 500 000 citoyens sénégalais’’ dans cette situation de s’inscrire sur les listes électorales.

En effet, rappelle-t-elle, ‘’pour toutes les révisions antérieures, les primo-votants ne présentaient qu’un extrait de naissance et un certificat de résidence pour avoir la carte d’électeur’’. A cela s’ajoute la durée des inscriptions qui a été réduite à seulement quarante jours, alors que la Commission politique du Dialogue national avait retenu, à l’unanimité, soixante jours.

Dans un communiqué rendu public dimanche dernier, le Front de résistance nationale (FRN), une coalition de partis de l’opposition, interpelle le gouvernement du Sénégal et lui demande de prendre une mesure transitoire permettant aux primo-votants de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales avec leur extrait de naissance et un certificat de résidence.

Les jeunes et les primo-votants, des catégories à séduire

Poursuivant ses commandements, Macky Sall instruit ses responsables politiques et militants de ‘’prêter une attention soutenue à nos jeunes camarades et sympathisants qui ont choisi de nous accompagner dans l’édification du Sénégal pour tous’’. Cela devra se faire en appuyant ‘’ceux qui ne disposent pas de la pièce d’identité nécessaire à leur inscription sur les listes électorales’’. Le tout, sans oublier de ‘’sensibiliser fortement les uns et les autres à retirer, au moment opportun, leur carte d’électeur’’.

Après les efforts consentis dans l’emploi, la formation et le financement des jeunes, le chef de l’Etat espère récupérer les dividendes électoraux.

Tout ceci, le leader de l’APR ambitionne de le faire ‘’ensemble, dans le cadre de la coalition de la majorité présidentielle, BBY’’. Ce n’est que dans cette organisation qu’il estime que ‘’nous serons encore plus forts et conforterons notre belle tradition de victoire depuis 2012’’. Ainsi, à tous les responsables, militants et sympathisants de l’APR, ‘’tous les compatriotes soucieux de leur victoire pour la gestion bénéfique des collectivités territoriales’’, Macky Sall demande de rester attentifs aux orientations de la direction du parti.

Ces premières directives en appellent d’autres. En 2014, date des dernières élections départementales et municipales, le leader de l’APR avait manifesté son intention de sanctionner tous les responsables politiques qui avaient perdu les élections dans leurs circonscriptions. Ce qu’il avait fini par faire. En fera-t-il pareil, en 2022 ?

Lamine Diouf