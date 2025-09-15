Le commissariat d'arrondissement de Grand-Dakar a interpellé un individu pour recel le 9 septembre 2025. Son arrestation fait suite à une plainte déposée par la victime. Cette dernière a déclaré qu'elle avait confié sa moto à une personne pour faire du vélo-taxi, mais que l’individu a disparu avec l’engin. Après deux semaines de recherches, le propriétaire a repéré sa moto, qui était alors conduite par un inconnu. Avec l'aide d'une patrouille, il a interpellé le conducteur et l'a conduit au commissariat.

Interrogé, le conducteur a affirmé que la moto lui avait été prêtée par le suspect. C'est ainsi que l'individu a été interpellé. Interrogé sommairement, il a déclaré avoir acquis la moto auprès d'un inconnu.

Il a été déféré devant le parquet et l'enquête se poursuit.

...Le commissariat d'arrondissement de Grand-Dakar a interpellé un individu le 8 septembre 2025. Son arrestation a fait suite à son interpellation par des agents de la Brigade de recherche. Lors d'une patrouille dans le secteur, l'homme a été découvert en possession de métaux jaunes : deux chaînes, sept boucles d'oreilles et une bague. Il n'a pas pu justifier l'origine de ces biens. Il a été emmené au commissariat pour les besoins de l'enquête.

Après vérification auprès d'un spécialiste, il a été confirmé que les bijoux étaient en or. Durant les interrogatoires, l'homme a fini par avouer qu'il avait reçu les bijoux d'une fille. Il a raconté qu'ils s'étaient rencontrés il y a deux semaines sur le réseau social Snapchat et que la jeune fille lui avait proposé de voler les bijoux en or de sa mère à l'occasion du « Maouloud » pour les lui donner. L'individu devait ensuite se charger de les revendre à Dakar.

L'enquête a permis d'identifier la victime qui a évalué le butin à plus de 2 000 000 FCFA. L'individu a été déféré devant le parquet pour complicité de vol et l'enquête suit son cours.