L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) du Sénégal a lancé, jeudi, l’application ‘’ARTP sama réseau’’. La raison principale de la conception de cet outil, selon l’organe de régulation, c’est d’améliorer considérablement la couverture et la qualité des réseaux de communications mobiles au Sénégal. L’application associée à une plateforme d’analyse avancée permettant à l’ARTP d’avoir un aperçu global sur la qualité d’expérience des utilisateurs des réseaux mobiles sur toute l’étendue du territoire national.

‘’Cet outil constitue une véritable révolution dans le secteur des communications électroniques au Sénégal. En effet, ladite application offre à tout usager la possibilité de tester le débit de sa connexion Internet mobile et Wifi et, en même temps, de vérifier et de visualiser la carte de couverture des réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et, plus tard, 5G) disponibles dans sa zone. Au-delà de ces fonctionnalités, l’application ‘’ARTP sama réseau’’ permet de remonter, le cas échéant, les problèmes et dysfonctionnements ponctuels au régulateur’’, précise l’ARTP. L’application repose essentiellement sur des données de la qualité d’expérience - QoE (Quality of Experience) des usagers des réseaux de communications mobiles au Sénégal. L’application ‘’ARTP sama réseau’’ est disponible pour les smartphones Android, iPhone et est téléchargeable sur Google Play et Apple Store.

...Pour rappel, dans la poursuite de l’objectif susmentionné, l’Autorité de régulation a lancé, il y a déjà quelques mois, sa nouvelle stratégie QoS (qualité de service) et de couverture, pour la période allant de 2021 à 2023. Ladite stratégie vise notamment à améliorer la transparence du marché, en mettant à la disposition des consommateurs et des autres parties prenantes, les données pertinentes sur la couverture et la qualité de service fournies par les opérateurs, sur toute l’étendue du territoire national.

L’objectif principal de cette démarche est de stimuler la concurrence et favoriser ainsi le développement des investissements des opérateurs, afin de renforcer la couverture des réseaux. C’est dans ce cadre qu’un des volets phares de cette démarche de transparence était de doter les consommateurs d’un outil performant leur permettant d’évaluer leur expérience de l’utilisation des réseaux mobiles. L’organe de régulation affirme qu’il détient exclusivement tous les droits réservés de l’application, respecte la vie privée des usagers. Les données sont anonymisées et collectées conformément à la réglementation relative à la protection de données personnelles au Sénégal.