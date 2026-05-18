Le Sénégal a remporté quatre médailles (1 en or, 2 en argent et 1 en bronze) à la 24e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme 2026, à Accra au Ghana (12 au 17 mai). Amath Faye, médaillé de bronze au saut en longueur, a décroché l’unique médaille d’or au triple saut, samedi dernier.

L’hymne national du Sénégal a retenti à Accra où se déroulent les championnats d’Afrique d’athlétisme 2026. Amath Faye a décroché la médaille d’or à l’épreuve du triple saut, ce samedi. Le Sénégal a dominé la finale en réalisant un bond exceptionnel de 17,00 m, devant le Mauricien Adel Cupidon, pressenti comme un des sérieux prétendants au titre, qui a pris la médaille d’argent avec un saut mesuré à 16,61 mètres. Amath s’était déjà illustré au saut en longueur en remportant la médaille de bronze avec un saut de 8 m. Son compatriote, Lys Mendy, a obtenu la médaille d’argent avec un bond de 8,07 m. La performance d'Amath Faye a été saluée par le ministre de la Jeunesse et des Sports. "J’adresse mes chaleureuses félicitations à Amath Faye, sacré champion d’Afrique du triple saut à la 24ᵉ édition des Championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent actuellement au Ghana. Avec un impressionnant bond de 17 mètres, Amath Faye hisse haut les couleurs du Sénégal et confirme le talent ainsi que le potentiel de l’athlétisme sénégalais sur la scène continentale. Cette performance remarquable est une immense fierté pour toute la nation", a réagi Khady Diène Gaye sur sa page Facebook.

Par contre, François Mendy a perdu son titre au 110 m haies. Il s’est consolé avec la médaille d’argent en terminant à la deuxième place avec un chrono de 13’81. C’est un autre pensionnaire du Centre de développement de l'athlétisme africain (AAD) de Dakar, le Nigérien Badamassi, qui a remporté la finale du 110 m haies en 13’’71 devant le hurdler sénégalais. Tous les deux avaient réalisé les meilleurs chronos du tour précédent avec une légère avance de Mendy.

L’équipe masculine du Sénégal du relais 4x100 m n’a pas réussi à se hisser sur le podium lors de la finale, vendredi dernier. La course a été remportée par les sprinters ivoiriens en 38’’52, suivis des Nigérians, deuxièmes en 38’’70, et des Ghanéens, troisièmes en 38’’74. Mais la team sénégalaise, composée de Mamadou Fall Sarr, Oumar Ndoye, Louis François Mendy, Mohamed Bâ, Donatien Manga et Issa Niakh, a réalisé une performance remarquable en établissant un nouveau record national de 39’’33. Le record précédent était de 39’’36, réalisé à Nice le 15 juillet 1992 par Oumar Loum, Seydou Loum, Amadou Mbagnick Mbaye et Charles-Louis Seck.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a adressé ses encouragements à toute la délégation sénégalaise présente à Accra pour la 24e édition des championnats d’Afrique d’athlétisme senior (12 au 17 mai), composée de 21 athlètes (15 hommes et 6 femmes). "J’encourage l’ensemble des athlètes sénégalais engagés dans cette compétition et réaffirme l’engagement de l’État à accompagner le développement du sport de performance."

LOUIS GEORGES DIATTA