L’équipe du Sénégal des moins de 17 ans s’est remise de sa chute d’entrée face à l’Afrique du Sud à la Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie. Les Lionceaux ont enregistré leur première victoire, ce dimanche, en dominant le Ghana sur le score d’un but à zéro, en match comptant pour la deuxième journée de la poule D.

Grâce à ce résultat, les Sénégalais occupent la deuxième place de leur groupe, à égalité de points avec l’Afrique du Sud (2e, 3 pts), battue par l’Algérie, qui a pris la tête de la poule avec quatre points. Les poulains de Lamine Sané ont remporté le match aux forceps. La première période a démarré de la plus mauvaise façon pour Assane Sarr et ses coéquipiers.

Ils ont concédé un but matinal dès la 7e minute. Heureusement pour eux, l’arbitre l’a annulé après visionnage de la VAR. Le Sénégal a été réduit à dix après l’expulsion d'Ibrahima Sow pour cumul de cartons jaunes (41e). Dans les arrêts de jeu, le Ghana a obtenu un pénalty repoussé par le portier.

En seconde période, le sélectionneur national a été obligé de faire des changements pour adopter un jeu plus défensif. Profitant des espaces laissés par l’adversaire à force d’attaquer, le Sénégal a ouvert le score par Ibrahima Dione (58e, 0-1). Les cadets sénégalais ont défendu corps et âme leur camp jusqu’à la fin du temps réglementaire. Ils joueront leur qualification face à l’Algérie, mercredi prochain.