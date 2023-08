Attentat bus

Le président du mouvement Taxawu Ndakaru, Khalifa Ababacar Sall, a réagi à l’attaque d’un bus à Yarakh avant-hier. ‘’Je condamne fermement l’attaque au cocktail Molotov d’un bus, à Yarakh, qui a coûté la vie à deux de nos concitoyens et causé des blessés graves. Cet acte odieux est symptomatique de la banalisation de la violence gratuite et de l’irrespect de la vie humaine.

Les auteurs de cette lâcheté sont à rechercher activement, à retrouver et à sanctionner conformément aux lois de la République. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J’appelle l’État du Sénégal à veiller à la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens’’, lit-on sur ses réseaux sociaux.

La Coalition Benno Bokk Yakaar a, elle, également réagi suite à cet acte d’une rare violence. Elle parle d’ailleurs ‘’d’attentat terroriste’’ et ‘’condamne avec la dernière énergie cet acte odieux et innommable perpétré par des barbares qui se sont attaqués à des populations laborieuses dont le seul tort a été de vaquer paisiblement à leurs besoins dans un pays qui n’a jamais connu un tel attentat. Cet acte vient assurément confirmer la présence dans notre pays de forces obscures dont le seul dessein est de s’attaquer au Sénégal, à ses institutions, à son état de droit, à son système démocratique, cherchant à saper sa cohésion nationale’’, d’après BBY.

Elle invite l’Etat ‘’à traquer, arrêter et déférer les auteurs et les complices de ce crime terroriste auprès des tribunaux afin que justice soit rendue. Elle exhorte également l’Etat à faire preuve de fermeté dans la protection et la préservation de la stabilité sociale, de la sécurité des personnes et des biens afin que le Sénégal continue d’être un pays de paix avec la primauté de l'état de droit, la défense intransigeante de l'unité nationale et l'attachement sans réserve à la paix civile’’.