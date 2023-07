C’est dans un contexte hivernal fortement marqué par le saccage et l’incendie de certains établissements scolaires que se déroule l’examen du baccalauréat dans la région de Ziguinchor, la commune de cette capitale méridionale du pays notamment.

Ils sont 10 315 candidats répartis dans 32 centres et 36 jurys à se présenter à l’examen du baccalauréat, session 2023, sur l’ensemble du territoire régional de Ziguinchor. Comparativement à l’année dernière, une légère baisse a été notée. L’examen se déroule dans un contexte de système scolaire fortement perturbé par des saccages et d’incendies d’établissements scolaires, notamment dans la commune de Ziguinchor, survenus lors des violentes manifestations qui ont suivi l’annonce du verdict de l’affaire Sweet Beauté. Ousmane Sonko est condamné alors à deux ans de prison ferme, en début juin dernier. Mais également, au lendemain de la déclaration du président de la République sur sa candidature ou non à un nouveau mandat à l’occasion de la Présidentielle de 2024 qui se profile à l’horizon. Une annonce que des militants du Pastef de la commune de Ziguinchor dit-on, attendaient de pied ferme.

‘’Le dispositif est bien en place’’, à la veille de l’examen, a indiqué l’inspecteur d’académie de Ziguinchor. Selon Cheikh Faye, certains centres victimes de saccages et d'incendies ont été délocalisés vers d’autres écoles pas ou moins éprouvées par les violentes manifestations. ‘’Nous avons eu des centres qui avaient subi des dommages de nature à compromettre leurs fonctionnalités. Ces centres-là ont été délocalisés dans d’autres sites.

Le centre du CEM Boucotte Sud au niveau de l’enceinte du lycée Djignabo qui dispose d’une réserve de salles de classe suffisantes pour accueillir les jurys. Le lycée Peyrissac, qui a, également, été très affecté par les saccages, a été délocalisé au niveau des écoles élémentaires Amath Barry et Lieutenant Alioune Badara Conté, au quartier Boucotte, près du rond-point Belal Ly, a informé l’inspecteur d’académie qui ajoute que Ziguinchor est prêt pour un bon déroulement de cet examen qui est d’une importance capitale. Hier, lors de la traditionnelle visite des différents centres d’examen, une forte présence des forces de défense et de sécurité (FDS) a été constatée sur le terrain pour ‘’sécuriser le bon déroulement de l’examen et veiller au grain pour la suite de l’examen’’, a relevé Cheikh Faye. Pour qui tout se déroule comme prévu.

Il faut souligner que les conditions hivernales constituent également une contrainte dans la bonne organisation des examens au niveau de la région de Ziguinchor. Heureusement, l’inspection d’académie dispose d’une expérience avérée. ‘’Par rapport aux conditions hivernales, je me dois à la vérité de dire qu’on est habitué à organiser les examens pendant la saison des pluies. Chaque année, nous prenons toutes les dispositions dans la préparation matérielle des centres en termes d’éclairage, d’étanchéité, mais également dans le choix des salles de classe et des établissements qui abritent les centres. Tout le monde est préparé à faire face à la pluie’’, a rassuré Cheikh Faye lors des épreuves du CFEE et de l'entrée en 6e.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)