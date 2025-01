Chaque année, à l ’approche du ramadan, une tendance inquiétante se répète : une hausse marquée des prix des produits de première nécessité. Pour de nombreux consommateurs, ce phénomène rend l'accès aux aliments de base et aux produits indispensables plus difficile. Si le ministère du commerce n’intervient pas rapidement, cette situation risque de devenir encore plus problématique, surtout pour les ménages les plus modestes.

Une pression accrue sur les consommateurs

Le ramadan est une période où la demande en produits alimentaires augmente considérablement. Les familles préparent des repas plus riches et variés, ce qui stimule la consommation de produits tels que les céréales, l'huile, les légumes secs, la viande et les fruits. Sans régulation efficace, cette hausse de la demande ouvre la voie à des pratiques spéculatives, entraînant une inflation artificielle des prix.

Le rôle du ministère du commerce

Le ministère du commerce doit agir en amont pour limiter ces dérives. Parmi les actions possibles :

1. Contrôles rigoureux des marchés : Intensifier les inspections pour repérer et sanctionner les pratiques de spéculation et de stockage abusif.

2. Stabilisation des prix : Fixer des plafonds pour certains produits essentiels afin de protéger les consommateurs.

3. Soutien aux filières locales : Encourager les producteurs locaux à augmenter leur production, tout en facilitant leur accès au marché.

4. Campagnes de sensibilisation : Informer les citoyens pour éviter la surconsommation et limiter les comportements spéculatifs.

Conséquences d’une inaction

Si aucune mesure n’est prise, les effets seront dévastateurs. Les familles à faible revenu pourraient se retrouver dans l ’incapacité de subvenir à leurs besoins alimentaires pendant le Ramadan, ce qui accentuerait les inégalités sociales. De plus, un mécontentement populaire pourrait émerger, alimentant la tension sociale en cette période déjà sensible.

Un appel à la responsabilité collective

Au-delà des actions gouvernementales, la société tout entière doit prendre conscience de l ’importance d’une consommation responsable. Limiter les achats excessifs, éviter le gaspillage, et soutenir les circuits courts peuvent également contribuer à atténuer cette crise.

Le Ramadan est une période de solidarité et de partage. Pour qu’il le demeure, une réponse ferme et anticipée à la hausse des prix est indispensable.

Par Souleymane Jules SENE