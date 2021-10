Baisse des prix du loyer 

La question du prix du loyer a été longuement abordée en Conseil des ministres de ce mercredi 27 septembre 2021. Le communiqué qui a sanctionné la rencontre rapporte : ‘’Le chef de l’Etat demande au gouvernement de lui faire le point, avant la fin du mois d’octobre 2021, de l’état de la mise en œuvre de la loi n°2014-04 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers, une mesure économique et sociale qui vise à accroître le pouvoir d’achat des consommateurs et réduire la spéculation sur le marché de l’immobilier.’’ Mais Thierno Bocoum, Président du mouvement Agir, n’y voit que du populisme.

‘’Depuis le vote de la loi n°2014-04 du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers, qui a mis un accélérateur sur la spéculation, le chef de l’Etat se prononce en moyenne tous les deux ans sur la question, en Conseil des ministres, sans donner suite à la nécessité de travailler à mieux encadrer le secteur de l’immobilier au Sénégal’’, s’insurge-t-il. A ses yeux, le gouvernement sénégalais est rattrapé par la réalité de cette loi populiste qui a été votée en 2014.

...L’opposant considère qu’à travers une mesure populiste, ‘’l’Etat sénégalais a finalement porté un préjudice énorme aux ménages les plus pauvres. Nous avons perdu plusieurs années à essayer de résorber une question essentielle pour les ménages, tout en encourageant une spéculation monstrueuse’’, dit-il. Avant de poursuivre : ‘’Nous réitérons nos propositions de 2014, après avoir relevé les failles de la loi : la responsabilité d’un Etat qui veut assister ses administrés qui vivent dans la situation décrite, est d’agir sur le marché en diminuant la pression de la demande et en augmentant l’offre. Dakar représente 0,28 % du territoire national, concentre 25 % de la population et 80 % de l’activité économique.

La situation de la capitale ne peut être sans conséquence sur le marché de l’offre et de la demande dans le secteur du loyer.’’ Donc, il incombe, selon Thierno Bocoum, à l’Etat la responsabilité de désengorger la capitale sénégalaise qui étouffe du fait de la concentration des activités économiques et administratives. Il doit favoriser la création de pôles de développement économique à travers le pays, qui puissent permettre de fixer les populations et de freiner l’exode rural. En outre, dit-il, ‘’l’Etat ne peut se soustraire de sa responsabilité de multiplier les sources de revenu dans les familles en créant des emplois et ainsi permettre à ces familles de supporter le coût de la vie qui ne se résume pas à la cherté du loyer’’.