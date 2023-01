Après avoir battu Sa Thiès, Boy Niang 2 s’attaque grand-frère Balla Gaye 2. Le combat s’annonce décisif pour leurs carrières respectives, en plus d’être un derby explosif entre Guédiawaye et Pikine. La suprématie de la banlieue est en jeu ce dimanche.

Comme presque lors de chaque début d'année, les amateurs de la lutte avec frappe auront droit à leur cadeau, ce premier janvier. Balla Gaye 2 face à Boy Niang est l'affiche tant attendue de cette édition ; un affrontement aux airs de derby, car, Guédiawaye et Pikine vont en découdre pour une énième fois.

BG2 adore affronter les Pikinois avec des victoires sur Tyson, Baboye, pour ne citer que ces deux champions. Mais, Boy Niang 2 n'est pas en reste. Le tombeur d'un certain Baye Mandione a fait des ravages à Guédiawaye, en s'imposant face à Sa Thiès et Gouye Gui, notamment. Cependant, cette fois-ci, pour le fils de De Gaulle, l'adversaire est d’un autre acabit. Ce dernier l'a laissé entendre, lors de son open presse à Amadou Barry.

"Je suis le plus fort des lutteurs. Pour tout vous dire, on n’a pas le même niveau. En d'autres termes, nous ne boxons pas dans la même catégorie. Les gens ne devraient pas mettre aux oubliettes tout ce que j’ai fait dans la lutte. Je suis le meilleur et mes combats, mes victoires parlent pour moi. C’est moi Balla Gaye 2. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit : ‘aucun lutteur ne me manquera plus de respect dans le futur’. Plus jamais, ça n'arrivera. Balla Gaye 2 est de retour et le dimanche prochain ne sera qu'un premier jalon, si Dieu le veut, vers la reconquête de ma couronne de Roi des Arènes", s'était montré assez confiant le Lion de Guédiawaye.

Boy Niang quant à lui, sort de deux défaites consécutives, une d'abord contre Lac de Guiers 2 et une seconde face au géant du Baol, Tapha Tine. Pour le fils de De Gaulle, le premier challenge sera de ne pas essuyer un troisième revers de rang. Mais à coup sûr, une victoire contre son adversaire de ce dimanche pourrait faire oublier ses deux dernières contre-performances. "Balla sait qu’il a un grand combat et un adversaire coriace. Je vous le jure ! Il sait qu’on va s’entretuer dans l’enceinte. Je suis prêt à tout. Je ne vais pas dévoiler ma stratégie ici. Mais, vu que je suis plus jeune que lui, il faut qu’on se bagarre entre 15 et 20 minutes, avant de terminer le combat. Ça ne doit pas être facile. Le combat va durer et on ne va pas se précipiter. Je suis un fils de Pikine et les supporters savent que je réponds toujours présent, lors des grands rendez-vous. J’ai eu de grands combats. On s’est préparé. Je ne suis pas adepte de paroles, mais, je peux vous assurer que je me suis préparé en conséquence", avait commenté le lutteur Pikinois ; lors de son open presse au stade Alassane Djigo.

Khadim Ndiaye : ‘’On sent le combat d'une vie’’

Les deux athlètes sont donc très confiants avant de s'affronter ce dimanche, un combat à l’issue encore indécise, au regard des enjeux et de l'état de forme des deux protagonistes. Mais, l'ancienne gloire l'arène, Khadim Ndiaye n'a pas manqué de donner une analyse sur le derby. "C'est un combat très important pour chacun des deux lutteurs. Au regard de leur sérieux et leur état de forme, notamment, on sent, on dirait, le combat d'une vie. Balla Gaye aura à cœur de sauver un peu l'honneur de la famille au-delà celui de Guédiawaye. Nous savons tous que Boy Niang 2 est le bourreau des lutteurs de cette localité. Donc, l'ancien roi des arènes va vers une confrontation décisive pour toutes ces raisons évoquées. Hormis son dernier combat contre Modou Lô, j'ai rarement vu BG2 avec une telle forme physique. C'est dire toute l'importance qu'il accorde à cette date qui marquera peut-être son grand retour’’.

Poursuivant son analyse, le lutteur à la retraite ajoute : ‘’Quant à Boy Niang, l'enjeu aussi n'est pas à négliger. Quel athlète ne voudrait pas affronter et pourquoi pas défaire un champion de la trempe de Balla Gaye 2. C'est un accomplissement qui marque de façon indélébile un palmarès. En outre, il a aussi bien préparé son rendez-vous. C'est le moment pour lui de prouver et d'occuper réellement sa place chez les VIP, car n'oublions pas que ces deux récentes sorties face aux ténors que sont Lac De Guiers 2 et Tapha Tine se sont soldées par des revers. Il doit rectifier le tir, mais encore une fois, ce n'est pas gagné d'avance. Il aura affaire à l'un des meilleurs lutteurs de l'histoire de l'arène sénégalaise", commente le lutteur qui a mis fin à sa carrière.

Mamadou Diop