Deux personnes désignées comme fournisseurs de chanvre indien ont été interpellées par la police de Bargny. Lors de leur interpellation, une quantité de 16,5 kg de l’’’herbe qui tue’’ a été trouvée en leur possession ainsi que de faux documents administratifs.

À la suite d’une information anonyme faisant état d’un trafic intense de chanvre indien au quartier Finkone de Bargny, les éléments de la brigade de recherches du poste de police de cette localité se sont déployés sur les lieux, dans la nuit du 27 courant. Sur place, ils ont procédé à l’interpellation des nommés I. Kenda (né en 1981 en Guinée) et O. Sylla (né en 1985 en Guinée).

À la suite d'une fouille, un cornet de chanvre indien a été trouvé sur le premier nommé. Interrogé, il a indiqué l’avoir acquis auprès de son ami O. Sylla. Ce dernier a avoué être un trafiquant notoire de chanvre indien et a révélé qu’une grande quantité était gardée chez lui à Sébi-Ponty. Les limiers y ont effectué une descente. La fouille minutieuse de sa chambre a permis de découvrir un sac rempli de 16 blocs de 500 g de chanvre indien, un autre d’un kilogramme, deux paires de ciseaux, deux couteaux de petit modèle, du papier kraft, un rouleau de scotch et deux balances électroniques. La quantité totale de chanvre indien a été pesée à 16,500 kg, en plus d'un cornet de la même drogue.

Interrogé sur la provenance de la drogue, O. Sylla a soutenu qu’elle provient de la Guinée, plus précisément de Kindia. ‘’Pour faire entrer illégalement la drogue sur le territoire national, mon fournisseur, dénommé A. Kamara, établi à Kindia, m’expédie la drogue à travers un camionneur sénégalais du nom d’A. Sow. Celui-ci convoie le chanvre indien jusqu’aux quartiers périphériques de Mbour, où nous nous donnons rendez-vous pour la récupération du produit. Ensuite, nous transportons la drogue à bord d’un taxi, pris en location, pour l’acheminer chez moi à Sébi-Ponty’’, a-t-il confié, fort loquace.

Par ailleurs, il a été trouvé sur O. Sylla une carte d’identité consulaire de la République de Guinée, délivrée par l’ambassade de Guinée au Sénégal, ainsi qu’une carte d’identité sénégalaise. Sur ce document, il est mentionné qu'il est né en 1990 à Diamniadio.

Interrogé sur la personne qui lui a confectionné le faux extrait de naissance, il a déclaré avoir oublié son identité. Toutefois, il a informé que le faussaire travaille comme démarcheur aux alentours de la mairie de Diamniadio et qu’il a acquis illégalement le document moyennant le versement d’une somme d’argent.

Les susnommés sont gardés à vue pour trafic international de drogue d’une quantité de 16,5 kg et faux usage de faux portant sur un document administratif.

Au terme de cette période, ils seront présentés devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rufisque.

CHEIKH THIAM