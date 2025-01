Dans son discours à l’occasion du Nouvel An, le chef de l’État a fait plusieurs annonces importantes concernant, entre autres, la fermeture des bases militaires étrangères, le lancement d’une plateforme dénommée ‘’Ligeeyal sa reew’’ et la rationalisation des partis politiques.

En cette nouvelle année, le Sénégal procédera à la fermeture des bases militaires étrangères. L’annonce a été faite par Bassirou Diomaye Faye dans son discours à la Nation du 31 décembre 2024. ‘’J'ai instruit le ministre des Forces armées de proposer une nouvelle doctrine de coopération en matière de défense et de sécurité impliquant, entre autres conséquences, la fin de toutes les présences militaires de pays étrangers au Sénégal, dès 2025’’, a déclaré le président de la République. Souhaitant une coopération ‘’ouverte, diversifiée et décomplexée’’, il note que les pays seront traités comme des partenaires stratégiques ‘’dans le cadre d'une diplomatie sénégalaise fidèle à sa doctrine, continuera à promouvoir les idéaux de paix et de justice tout en apportant sa solidarité agissante et son soutien actif aux peuples opprimés du monde’’, a soutenu Bassirou Diomaye Faye.

Cette annonce de fermeture des camps militaires étrangers au Sénégal est une confirmation de ce que le chef de l’État avait dit, le 28 novembre dernier, à l'Agence France-Presse (AFP) basée à Dakar. La présence de bases militaires françaises sur le territoire de son pays était incompatible avec la souveraineté nationale. ‘’Le Sénégal est un pays indépendant, c'est un pays souverain et la souveraineté ne s'accommode pas de la présence de bases militaires (étrangères) dans un pays souverain’’, avait averti Bassirou Diomaye Faye.

Néanmoins, il a précisé que cela ne signifie pas rupture (diplomatique).

Par ailleurs, Bassirou Diomaye Faye a exprimé l’importance qu’il accorde à la paix et à la stabilité du pays. En fait, il ne saurait, souligne-t-il, y avoir de véritable progrès sans une paix durable.

À cet effet, ‘’l’une de mes priorités reste la paix définitive en Casamance’’, a-t-il déclaré. ‘’C’est un impératif pour permettre à tous les projets de développement, portés par la Vision Sénégal 2050 dans le pôle économique Sud de voir le jour. Dans cette perspective, j’ai initié le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), afin d’accompagner le retour des populations déplacées et de soutenir le processus de paix en Casamance’’.

Candidature aux postes publics en compétition…

Diomaye Faye a aussi abordé la question concernant l’appel à candidatures pour certains postes. Le chef de l’État a annoncé le lancement d’une plateforme dénommée ‘’Ligeeyal sa reew’’ au courant du premier trimestre de 2025. Celle-ci devra permettre aux Sénégalais, d’ici comme de la diaspora, de déposer leurs candidatures aux postes publics en compétition ou de proposer des projets et opportunités d’investissement. ‘’J’ai déjà instruit le Bureau organisation et méthode de travailler à l’identification des postes clés devant être mis en compétition, de proposer des modèles types de fiches de postes et des règles d’organisation et de fonctionnement du comité de sélection des candidats qui me seront soumis, au bout du processus, pour nomination’’, a déclaré le président de la République.

Par ailleurs, BSF a parlé de l’inflation notée des partis politiques et a ainsi annoncé une réforme. Elle est, selon lui, favorisée par ‘’une application trop laxiste des textes en vigueur’’. Cette inflation a conduit à ‘’une fragmentation excessive et une inflation préoccupante, préjudiciable à une respiration démocratique de qualité’’, selon le président de la République. ‘’Dans un avenir proche, des concertations sur notre système politique se tiendront dans le but d’y apporter plus de lisibilité, plus de transparence et plus de rationalisation’’, a-t-il annoncé.

Esprit de solidarité

Au-delà des réformes et des politiques, Diomaye Faye a fait un appel à l’unité pour bâtir l’avenir. ‘’Cette œuvre exige la mobilisation de toutes les énergies et s’appuie sur un esprit de solidarité, de tolérance, de don de soi et de dépassement. Des épreuves les plus dures de l’esclavage, aux luttes contemporaines pour l’indépendance et la démocratie en passant par la colonisation, nous avons démontré, avec constance, une résilience inébranlable. C’est dans cet esprit et par devoir de mémoire, de vérité et de justice, que nous avons commémoré, pour la première fois l’anniversaire du massacre de Thiaroye’’, a-t-il dit, rappelant l’hommage rendu aux victimes jetant les bases de la restauration de la vérité historique.

Par ailleurs, Diomaye se dit préoccupé par ‘’la montée du communautarisme’’ et des discours de haine. ‘’Ces dérives nourrissent la division et fragilisent ce socle commun que nous avons patiemment édifié : la cohésion sociale et la stabilité qui sont l’âme même de notre nation. Nous devons tous prendre conscience que le Sénégal souverain, juste et prospère que nous travaillons à matérialiser pour le bien de tous ne verra le jour que dans l’unité’’, a-t-il soutenu.

BABACAR SY SEYE