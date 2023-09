Le 4e titre de champion du Sénégal déjà en poche, l’ASC Ville de Dakar a réalisé le double, cette saison, en remportant la Coupe de la Ligue de Dakar. Les protégées d’Ousmane Diallo ont battu en finale le Dakar université club sur le score de 41 à 34, ce samedi.

Une semaine après la finale du National 1 féminin remportée face à la Jeanne d’Arc de Dakar, l’ASC Ville de Dakar a remis ça, samedi dernier, lors du dernier acte de la Coupe de la Ligue de Dakar. Les filles de coach Ousmane Diallo ont réalisé le doublé, en battant le Dakar université club (Duc) sur le score de 41-34. C’est leur 2e titre consécutif dans cette compétition réservée exclusivement aux clubs de Dakar.

Deux fois victorieuses de la Coupe de la Ligue, les Duchesses visaient un troisième sacre. Le match a démarré sur un rythme effréné. Les filles du coach Malick Goudiaby ont mis les bouchées doubles pour essayer d’imposer leur jeu. Mais l’équipe de la municipalité de Dakar ne leur a pas laissé cette opportunité. Les championnes du Sénégal ont fait le nécessaire pour prendre une bonne option à la fin du premier quart-temps, avec 7 points d’écart (13-6).

Malgré ce retard, les universitaires n’ont pas baissé les bras. Elles sont revenues ans le 2e acte très motivées et prêtes à en découdre. Elles ont poussé la Ville de Dakar à déjouer. Profitant des errements des tenantes du titre, le Duc a renversé la tendance pour remettre les pendules à l’heure. Elles ont même réussi à prendre un léger avantage à la pause (19-21).

La seconde période a pris une autre tournure. L’ASCVD a repris les choses en main et a réimprimé son rythme à la partie. Elles vont inscrire 15 points, contre 9 pour l’adversaire. Ce qui leur a permis de repartir devant avec 4 points d’avance (34-30). Le dernier quart-temps a été très serré. Les deux équipes ne se sont pas fait de cadeaux. L’adresse n’a pas été au rendez-vous dans les deux camps. La Ville de Dakar n’a inscrit que 7 points contre 4 pour le Duc.

Au final, aucune équipe n’a pu atteindre la barre des 50 points (41-34).

Ayant réalisé le double-double (10 points et 12 rebonds), Ndoumbé Mbodj de la Ville de Dakar a été désignée MVP de la finale. L’internationale malienne Diouma Berthe et sa coéquipière Mame Khoudia Fall ont pu se consoler avec, respectivement, le titre de meilleure marqueuse de la rencontre (12 points) et celui de joueuse fair-play. Une autre internationale malienne s’est distinguée dans ce match, mais du côté des vainqueurs. Il s’agit de la meneuse Founé Cissokho, qui s’est adjugé les trophées de meilleure rebondeuse (13) et meilleure passeuse (5).

A la fin de la partie, le coach de l’ASC Ville de Dakar s’est réjoui de la prestation de ses protégées. ‘’Je suis satisfait. Ce n’était pas évident de gagner face au Duc. C’est une équipe très physique et bonne qui était en face. Il fallait être très patient, faire moins d’erreurs et négocier jusqu’au bout’’, a déclaré Ousmane Diallo. Il a relevé l’importance’’ de réaliser le double durant cette saison qui a été ‘’très difficile’’. ‘’Il y a de bonnes équipes qu’il faut respecter. Nous allons jouer match par match et trophée par trophée. Nos objectifs se feront par étape et nous savons que ce ne sera pas facile’’, a-t-il expliqué.

Pour sa part, l’entraineur du Duc a regretté le ‘’manque d’adresse’’ de ses joueuses. ‘’C’est ce qui nous a fait défaut. Et face à une équipe expérimentée comme la Ville de Dakar, c’est compliqué de gagner dans ces conditions. C’est horrible. Nous avons eu des moments de déconcentration et l’ASC Ville de Dakar en a profité pour remporter ce match’’, a déploré Malick Goudiaby.

LOUIS GEORGES DIATTA