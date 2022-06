Samba Guèye (Président Ligue Dakar de basket)

‘’Une belle finale entre deux équipes ambitieuses’’

‘’On a assisté à une belle finale entre deux équipes ambitieuses. Les deux formations avaient montré leur savoir-faire durant le championnat. Félicitations à la Jeanne d'Arc de Dakar, qui depuis 2003, n'avait plus gagné ce trophée. Pour l'AS Douanes que j'encourage, ce n'est que partie remise. Tout le temps, on essaie d'atteindre la perfection, parce que l'objectif est de faire plaisir au public, au monde du basket. On va continuer sur cette lancée. On va faire une évaluation objective et préparer la Coupe de la Ligue et la Coupe du maire.’’

Babacar Ndiaye (Président FSBB)

‘’Fier et content de retrouver la JA’’

‘’Je félicite la ligue de Dakar pour cette belle organisation. La finale a été belle. Sur le plan sportif, le match a été indécis. Jusqu'à la dernière seconde, les équipes se tenaient de près. C'était une belle fête de basket. Je félicite la Jeanne d'Arc. On est fier et content au niveau de la fédération d'avoir retrouvé la JA. Vous avez vu le public ? C'est merveilleux ! On encourage la Douane qui n'a encore rien perdu, parce que ce n'est que le début pour les finales de la saison. On donne rendez-vous au public pour les prochaines échéances.’’

Mohamed Sène (Coach Jeanne d'Arc)

‘’On devait ça à la Jeanne d’Arc’’

‘’On est très heureux d'avoir gagné. Vous avez vu que tout ce monde est venu pour nous. Toute la salle est en bleu-blanc. On leur doit ça, on ne pouvait pas perdre. La différence s'est faite sur l'envie. On a vu deux grosses équipes. Nos joueurs étaient costauds face à une grande équipe de la Douane, un grand technicien qui nous a causé énormément de problèmes. Tactiquement, techniquement, ils étaient bons. On a défendu et contenu la Douane sur les deux premiers quarts-temps à 14 points. On s'est battu pour être champion. Je félicite mes joueurs et encourage l'équipe adverse. C'est mon premier titre en D1. Donc, mission accomplie parce que tout coach veut gagner. Je suis avec les compères. Je me devais de gagner.’’

Mamadou Guèye Pabi (Coach AS Douanes)

‘’La JA a mérité sa victoire’’

‘’La JA a très bien joué. Depuis la première minute, ils nous menaient de 7 à 8 points à chaque quart-temps et on faisait les efforts nécessaires pour revenir au score. Mais en attaquant, nos joueurs se précipitaient, ils tombaient avec des fautes parfois non sifflées. Je ne vais pas m'attarder sur les arbitres, parce que le coach (de la JA) et ses joueurs ont mérité leur victoire. Depuis quatre, voire cinq ans, il fait un excellent travail. Je suis déçu, mais content pour lui. On a été agressif en un moment donné. Durant les cinq minutes de chaque quart-temps, on arrive à leur faire commettre les cinq fautes collectives, mais on ne les exploite pas. Les lancers francs, on les met dehors et ça se paie cash. Ce n'était pas évident d'arriver à ce stade de la compétition. Je dis bravo à mes joueurs. Je les encourage à continuer à travailler. On a encore des choses à faire. Si on n’a pas les tirs à trois points, il faudra tenter autre chose en étant costaud à l'intérieur. Ce qui nous fait défaut. Mais je ne leur dirais jamais d'arrêter de tirer. C'est notre philosophie de jeu.’’