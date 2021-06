Les quarts de finale aller du championnat national de première division ont été joués, le weekend-end dernier. En remportant leurs matches respectifs, ASC Ville de Dakar, Saint-Louis Basket club (SLBC) et Duc ont leur destin en main.

Les équipes composant le tableau des play-offs masculins ont démarré leurs quarts de finale samedi dernier. Le choc ASC Ville de Dakar - Ouakam a ouvert les hostilités au stadium Marius Ndiaye. Dans ce duel, ce sont les hommes d’Aly Ngoné Niang qui ont pris le dessus. Pourtant les Ouakamois sont mieux entrés dans la partie, en remportant le premier quart-temps par 20 à 14. L'ASC Ville de Dakar est revenu à hauteur de l’USO (20-20), grâce notamment à Barra Ndiaye. L’équipe de la municipalité dakaroise est passée devant à la pause (29-26). Au retour des vestiaires, Ouakam a été largué à dix points (39-29). Ce fut le moment choisi par Matar Mbaye pour sortir le grand jeu et remettre l’USO en scelle 43-43. Mais, Ville de Dakar n’a pas lâché, Pierre Djiba, Ousmane Sèye et Mohamed Doumbia ont fait le job.

Les poulains d’Aly Ngoné Niang ont pris la tangente et mené la danse (55-49). Ils n’ont plus été rattrapés dans cette partie. Le score final a été de 60-54. Ouakam a perdu par 6 points d'écart, en attendant la manche retour.

En déplacement à Dakar, Louga Basket club a perdu la première manche de son quart de finale devant l’équipe du Dakar Université club. Le départ fût difficile, puisque les deux équipes ont fait jeu égal. Le premier acte s’est terminé sur une égalité parfaite (17-17), alors que le second a été dominé par les Lougatois par un petit point d’écart (33-32). Les Dakarois ont déjoué, en début de la deuxième période et se sont fait distancer (38-45). Louga a maintenu ce rythme et est resté devant à la fin du troisième quart-temps (45-48).

Le quatrième acte a été celui de la dernière chance pour le Duc et les hommes de Parfait Adjivon en ont pris conscience. Bassirou Bâ a montré la voie. Il fait mal à son ancienne équipe, en enchaînant les tirs primés. Il a été imité par le meneur Thierno Ibrahima Niang qui a ramené le Duc à 62-55. Les Etudiants se sont finalement imposés 73 à 67. Les protégés de Madiène Fall auront la possibilité de renverser la tendance, lors du match retour à Louga.

La troisième équipe qui s’est distinguée dans cette phase aller des quarts de finale est le Saint-Louis Basket club. En déplacement à Dakar, les ‘‘Samba Ndar’’ ont réussi une belle opération, en venant à bout de la Jeanne d’Arc de Dakar. Les Saint-Louisiens sont bien entrés dans le match. Ils ont remporté le premier quart-temps (13-19), mais la Jeanne d’Arc est revenue dans le match au second acte, avec plus d’arguments et a remporté la manche (33-25).

Au retour, les deux formations sont au coude à coude. Les hommes de Mohamed Sène retournent le cours du match et mènent 49-46 à la fin du troisième quart-temps. Le dernier acte s’annonce indécis. En effet, à mi-chemin (5e), les deux équipes sont à égalité 53 partout. SLBC finit mieux la rencontre et se détache 58-65. L’équipe fanion du nord prend ainsi une sérieuse option pour les demi-finales, d’autant plus que le match retour se jouera à Saint-Louis. Le quatrième quart de finale opposera l’AS douanes, fraîchement rentrée de Kigali où elle a pris part à la Basketball Africa League (BAL), à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB).

SOKHNA ANTA NDIAYE